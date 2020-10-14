立委楊瓊瓔服務處邀集公路總局、高公局及台中市交通局等單位現勘國1豐原交流道入口。（王文吉攝）

國1豐原交流道及其省道台10線神岡、豐原中山路每逢上下班交通尖峰時刻，就會出現車流壅塞情形，且也常有車禍事件發生，造成當地居民與用路人之不便。立委楊瓊瓔認為交通壅塞問題迫切需要解決，再邀公路總局第二區養護工程處、高速公路局中區養護工程分局、台中市政府交通局等相關單位，14日上午至現地會勘及研商解決之道。

受到省道台10線神岡中山路路幅侷限共3線道，僅外側車道提供北上、南下車流通往國1豐原交流道，又因台10線往神岡方向，由外側車匯入豐原交流道，因一些用路人不遵守交通規則，往前開後直接於叉路口轉進聯絡道，形成與直行車流造成交織，尖峰時段的車流常造成嚴重回堵至豐原長達1公里。

楊瓊瓔服務處主任林國佑表示，從省道台10線中山路往豐原交流道南下、北上沒有分流，上、下班時段常回堵至1公里外的豐原大道，1999台中市民一碼通經常接獲民眾陳情，表達希望改善通勤時段塞車問題。

林國佑說，台中市交通局曾辦理多次會勘提出建議，卻都被公路總局及高公局否決。豐原交流道及省道台10線道路交通壅塞問題存在多年，牽涉權責主要在中央，中央也應主動了解提出解決方案改善，地方一定全力配合。

公路總局第二區養護工程處及台中工務段、高公局中區養護工程分局、市府交通局、交通警察大隊、台電公司台中區處、神岡區公所等單位均派員出席，各單位現地會勘及研討，達成以下四點結論。

由公路總局第二區養護工程處台中工務段儘速完成一、台10線提前自豐社一街起即設置指引標誌並調整相關標線，引導上高路公路車輛提前分流(北上南下)；二、過大洲路口後，除保留機慢車優先道及內側2車道外，上高速公路由1車道增設為2車道，以增加該路段道路容量；三、高公局中區養護工程分局調整聯絡道入口處變更槽化島增加車輛轉進幅度；四、台電公司台中區處完成南向路側台電電箱配合移設。

(中時 )