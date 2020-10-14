雲林縣北港朝天宮與愛心空姐合作拍攝年曆，義賣幫助弱勢兒童。（張朝欣攝）

一群長榮航空的空姐與雲林縣北港朝天宮合作，以媽祖文化為主題拍攝2021牛年年曆，並將年曆義賣所得捐給弱勢兒童，14日在朝天宮舉辦「空姐愛心年曆」發表會，空姐們搭配北港藝陣「神」氣十足登場，邀請大家一起來把愛傳出去。

「空姐愛心年曆」發表會由北港朝天宮董事長蔡咏鍀、愛心空姐發起人林佳楓等人共同主持，20餘名空姐身著旗袍，在舞獅、虎爺、三太子、八家將、哨角隊等藝陣的引導下熱鬧登場，吸引眾多遊客駐足觀賞。

蔡咏鍀表示，此次與愛心空姐合作推出「空姐愛心年曆」，主要是藉由年曆義賣所得做公益，宣揚媽祖慈悲博愛的精神。年曆中有朝天宮轎班、虎爺會、金垂髫太子爺、南陽國小電音三太子、真人藝閣等元素，讓北港藝陣文化更廣為人知。

林佳楓說，「空姐愛心年曆」邁入第10年，每賣出1份年曆就捐100元給兒福團體，至今捐款已達700萬元。今年因疫情影響，原本打算取消年曆拍攝活動，感謝北港朝天宮的支持，讓活動得以延續，持續把愛傳給更多弱勢兒童。

空姐們指出，拍攝期間大家感受媽祖的濟世精神，也認識許多北港在地特色藝陣，希望藉由牛年「空姐愛心年曆」，讓更多人關心弱勢孩子，同時把媽祖文化傳遞到國內外各個角落，一起用愛心守護台灣這塊土地。

(中時 )