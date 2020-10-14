一名13歲少女小芳（化名），被父母發現與未婚跆拳道葉姓教練發生性關係，檢警查出，葉男除了小芳之外，還同時與另一名未成年少女交往，甚至要求少女，傳媽媽的不雅照給他欣賞，偵辦期間，又有一名少女受害提告，指控月事來被他「闖紅燈」，葉男竟辯稱會「排得更乾淨」，檢方再對葉男追加起訴。

檢警追查，葉男於2016年同時與小芳和另一15歲女學員交往，都是在假日或單獨於道館內發生性關係。直到小芳15歲，至少發生17次性行為，都沒戴套，完事後要求服用避孕藥。

沒見面時，葉男會要求小芳傳裸照供他欣賞，甚至要小芳偷拍媽媽的不雅照傳給他看，直到2019年3月，小芳的爸媽察看手機，發現葉男種種劣行，氣得提告性侵。

偵辦期間，還有一名15歲女學員受害並提告，檢方發現葉男的手法幾乎相同，都要求女學員要吃避孕藥，連女學員月經來也沒放過，還辯稱會「排得更乾淨」，事後因女學員發現葉男劈腿，才決定分手。

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(中時新聞網)