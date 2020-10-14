(20:20更新)相陳偉殷隔9年重返日職，加盟羅德後今日首次先發對上樂天金鷲，投球相當有壓制力，面對首名打者就送出三振，有了好的開始，不過羅德打線也被樂天先發涌井秀章壓制，陳偉殷遭洋聯全壘打王淺村榮斗敲轟，主投6局失2分為優質先發，不過最後羅德以1比4落敗，陳偉殷承擔敗投。

陳偉殷在萬眾矚目中於羅德主場登板，其實他去年在馬林魚轉為後援投手，前一次在大聯盟先發要追溯到2018年9月26日，相隔2年在日職重返先發，陳偉殷投球表現看起來並沒有太用力，首球為142公里好球，3球就三振對手，且第1局僅花13球就讓對手三上三下。

而羅德打線立刻給陳偉殷支持，年僅20歲的藤原恭大今年表現出色，此戰面對樂天強投涌井秀章，敲出首局首打席全壘打，這也是他日職首轟，用陽春炮讓陳偉殷立刻有1分領先。

前3局陳偉殷有不錯表現，不過顧慮到他已經約1年沒有在正式比賽登板，陳偉殷看起來並沒有催球速，最快球速僅144公里，前3局僅被敲1支安打，1、3局都讓對手三上三下。

陳偉殷在第4局出現亂流，壞球比例升高，且連被淺村榮斗、島內宏明敲安，一、三壘有人的情況下被洋炮羅梅洛(Stefen Romero)敲出高飛犧牲打，樂天將比數追平成1比1。

陳偉殷加盟羅德初登板，繳出6局失2分優質先發。（截自FOX轉播）

前4局涌井秀章除了首局挨轟之外，幾乎封鎖羅德打線，羅德僅敲出3支安打，直到5局下半羅德一度有進攻機會，1人出局靠2安、1保送攻佔滿壘，不過涌井秀章回穩連抓2出局數，讓羅德無功而返，5局結束雙方1比1平手。

第5局陳偉殷在2人出局後連被敲2安，一、三壘有人的危機守住，不過第6局續投後出狀況，遭狀況絕佳的淺村榮斗敲出陽春炮，這是他本季第31轟，目前仍獨居洋聯全壘打王，樂天超前比數成2比1，隨後陳偉殷靠雙殺結束半局，雖然很長一段時間沒有實戰先發，不過仍主投6局用88球，被敲7安、失2分，另有4次三振，可惜隊友火力不夠，退場時為敗投候選人。

樂天於9局上半再添2分保險分，最後以4比1帶走勝利，羅德在首局後就沒出現有效攻勢，陳偉殷也因此承擔敗投；涌井秀章則是主投7局被敲6安、僅失1分，拿下本季第11勝，為目前洋聯勝投王。

(中時 )