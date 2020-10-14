當代傳奇劇場作品《樓蘭女》，故事描述樓蘭公主，因遭到愛人拋棄，激烈地殺掉親生兒女，表達心中的悲憤。（當代傳奇劇場提供）

睽違12年，國家文藝獎得主魏海敏、吳興國，再度挑戰演出經典劇目《樓蘭女》，結合京劇唱腔與西域曲調，描繪女性因遭逢愛情背叛，不惜殺子的激烈心路歷程。吳興國表示，這是一場王與后的對決，「我演的角色頡生，用現代人的眼光來看，是渣男、懦夫，每次出場就是要增加樓蘭公主的怨恨，要讓她淚水直流。」

吳興國表示，《樓蘭女》改編自希臘悲劇《米蒂亞》，是一齣非常女性的戲，「詩人尤里庇狄斯在西元前431年寫這部作品，當時是由男性主導的社會，那時的人應該沒想過，有一天男女能平等。」

魏海敏表示，1993年，她才剛在北京舉辦京劇專場演出，一回到台灣，就得暫時先放下原本習慣的京劇演唱與表演方式，在飾演劇中「樓蘭女」一角，「我必須放開原本跟著京劇鑼鼓點節奏走的表演方式，對我而言是很大的突破，此外，這個角色的性格愛恨交織，我必須運用嗓音，詮釋她憤怒時幾乎要撕裂的聲音，但情感卻又要是飽滿的狀態，很有挑戰性。」

《樓蘭女》由林秀偉擔任編導，全劇描述樓蘭公主，為了愛而離鄉背井，卻遭到心愛男子頡生拋棄，最後殺掉兒女的悲劇故事。

魏海敏表示，樓蘭女以激烈的方式，展現她對愛情的執著，「她和頡生要的愛情，是一種近忽原始的愛戀。」魏海敏認為，從現代人的眼光來看，樓蘭女不太會處理感情，「她無法理解頡生想復國的心情，一心一意只想著愛情，而頡生也不理解樓蘭女的執著，只覺得不管如何，樓蘭女都是他的大老婆，兩人可說三觀不合。」

值得一提的是，這次重演，舞台設計由建築師羅興華擔任，他以敦煌為背景，台上殘破的洞口，則象徵樓蘭女愛情受創，也像是千瘡百孔的肺部，試著在困境裡深呼吸。演出將於2021年1月8日至10日，在台北國父紀念館登場。

(中時 )