著名的軍用越野車-悍馬車(HMMWV或Humvee)，又有了新版本，為了增強有效的防禦力，製造商乾脆取消掉後座的窗戶，不過後座乘客仍然能透過以數位攝影機與即時顯示，瞭解車外的狀態。

防衛部落格(Defence-Blog)報導，美國陸軍協會（AUSA）的年度展覽會上，通用集團(AM General)推出了型號為NXT 360的新一代悍馬車，號稱具備防地雷抗炸保護(Mine Resistant Ambush Protected,MARP)的等級。

Introducing the HUMVEE NXT 360

悍馬車問世於1980年，1985年正式量產，具有比前一代吉普車更好的防護性而大受歡迎，然而2000年之後，簡易炸彈(IED)以及火箭榴彈RPG成了悍馬威脅，於是美國提出新一代的聯合輕型戰鬥車JLTV ，現由奧什科甚(Oshkosh)生產。

雖然如此，悍馬車仍然推出新生代版本，以因應時代所需。NXT 360 最大的不同在後座門窗的設計，以數位攝影機將外部環境的60°~120°畫面，轉播到後座乘客位置的高清度LED顯示幕，以及指揮官的顯示幕。因此，無需在後排乘客車門上安裝重型透明裝甲，一舉解決防護力和視野問題，重量還較為減輕。

新車還有新的裝甲，並有360°自動機槍台，人員不必暴露於外就可操作機槍，座椅具有更好的防爆能力。

AM General表示，新車的懸吊系統也有更新，可在最艱難的地形上提高機動性，並且還有數位式車輛自我診斷系統，駕駛能夠隨時瞭解車輛的「健康狀況」，也就能夠提高安全性。

(中時新聞網)