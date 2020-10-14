嘉義市衛生局舉辦咖啡座談會，請來專業醫師說明乳房攝影檢查。（嘉義市衛生局提供）

嘉義市衛生局舉辦咖啡座談會，專業醫師、病友分享乳癌檢查及病歷心路。（嘉義市衛生局提供）

乳癌是婦女殺手，乳房X光攝影能有效檢查出來，但檢查過程中很痛讓婦女視為畏途，嘉義市衛生局14日舉辦「乳房攝影的秘密」咖啡會，衛生局副局長廖育瑋說，短暫疼痛換來及早發現早治療，得乳癌照樣能活得精采。

廖育瑋說，台灣每37分鐘新增1名乳癌患者，乳癌是我國婦女發生率第1名之癌症，45至69歲是好發族群，乳癌死亡率是女性癌症第3位，平均每天奪走7命，45至69歲或40至44歲有乳癌家族史的婦女，每2年做1次乳房X光攝影檢查，早期發現早期治療才能提高存活率。

廖育瑋說，根據國民健康署調查不願意接受乳房攝影檢查的前3名原因是「覺得身體健康沒有需要」、「太忙沒有時間」、「乳房攝影檢查會痛」，因而邀請嘉基醫院影像醫學科醫師林姿岑、放射師紀采岑及病友，分享他們的專業及病歷心路。

紀采岑說，乳房攝影檢查為了增加影像的清晰度，必須夾緊、壓迫乳房成平面，減少組織重疊，讓有些婦女因為疼痛而不做定期檢查，但乳房X光攝影是國際實證最有效的乳癌篩檢法，短暫的疼痛能換取健康是值得的，可於生理期結束1至2周內檢查，降低疼痛。

林姿岑說，透過乳房X光攝影檢查發現的乳癌，有6成以上是早期個案（0-1期），早期乳癌的5年存活率超過9成。

衛生局呼籲預防乳癌應遠離菸、酒，少油、均衡飲食、規律運動及定期乳房攝影檢查，嘉義市有嘉基、聖馬、中榮嘉義分院、部立嘉義、陽明及慶昇等6家醫院可篩檢。

(中時 )