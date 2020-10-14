櫃買中心今（14）日召開上櫃審議委員會，通過達亞國際公司（6762）申請上櫃案。

根據櫃買中心資料顯示，達亞國際公司主要從事醫療器材零組件模具及射出成型零組件之製造與銷售，申請時資本額1億8,438萬元，董事長為張有德，推薦證券商是元富證券及台新證券。

達亞國際公司108年度之營業收入為3億8,337萬元，稅後淨利為9,801萬元，每股盈餘為5.53元。109年上半年度之營業收入為2億5,340萬元，稅後淨利為9,055萬元，每股盈餘為4.91元。

(工商 )