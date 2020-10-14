櫃買通過達亞國際上櫃案 18:102020/10/14 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心今（14）日召開上櫃審議委員會，通過達亞國際公司（6762）申請上櫃案。 根據櫃買中心資料顯示，達亞國際公司主要從事醫療器材零組件模具及射出成型零組件之製造與銷售，申請時資本額1億8,438萬元，董事長為張有德，推薦證券商是元富證券及台新證券。 達亞國際公司108年度之營業收入為3億8,337萬元，稅後淨利為9,801萬元，每股盈餘為5.53元。109年上半年度之營業收入為2億5,340萬元，稅後淨利為9,055萬元，每股盈餘為4.91元。 (工商 ) #達亞 #櫃買中心 #零組件 #營業收入 #稅後淨利 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 櫃買審議會今日審議達亞國際上櫃案 09:122020/10/14 財經 商辦處分利益入帳 潤隆前三季營收 歷史次高 04:092020/10/14 證券．權證 臺灣企銀統籌 台灣銅業科技公司聯貸案 11:332020/10/14 財經 華南銀主辦英業達聯貸案 鞏固台廠供應鏈核心競爭力 17:542020/10/14 財經 陸資買大同四度被抓包 金管會重罰2,500萬 04:092020/10/14 財經要聞 上銀、亞德客 Q4業績點火 04:092020/10/14 證券．權證 企業工業區搶地 9月土增稅激增 04:092020/10/14 財經要聞 國民黨明年起黨費從200元調高300元 下午可望通過 10:302020/10/14 政治 訊連實施庫藏股 今起買回2,000張 04:092020/10/14 證券．權證 法說會周四登場 台積電漲不停 外資連十買，目標價上看600元 04:092020/10/14 財經要聞 財經熱門新聞 GPU大廠肥單不只三星8奈米拿！ 驚爆回頭找台積電內幕 - 財經 台積電明法說 專家爆只會有兩種結局 - 財經 《光電股》茂迪TOPCon高效模組首展 發電效益大升30％ - 財經 - 時報資訊 陸廠7奈米晶片來了 竟犯了跟華為一樣大敗筆 - 財經 iPhone 12 預約超熱 中華電信官網塞爆 不到1小時額滿 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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