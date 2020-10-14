日本海上自衛隊潛艦「大鯨號」(SS-513)，14日於三菱重工的神戶造船所舉行命名與下水儀式，預計2022年3月正式服役。根據2010年的日本《防衛計畫大綱》，中國的海洋活動頻繁，日本計畫將潛艦數量由16艘增加至22艘，而「大鯨號」的交艦可望達成此一目標。

日本《共同社》14日報導，包括日防衛大臣岸信夫、日海上自衛隊幕僚長山村浩等150人出席儀式。隨著岸信夫正式命名該艦名為「大鯨」，艦上彩球拉開，掌聲伴隨著彩帶飄揚於神戶造船所空中。

海自最新潛艦大鯨號下水，可望達成22艘潛艦的目標

根據海上自衛隊簡介，「大鯨號」排水量3000噸，艦長84公尺，最大艦寬9.1公尺，艦組員約70人，造艦費用約760億日圓(約新台幣211.2億元)。其採用柴油主機與鋰電池推進；但與過去型號相比，船身設計形狀讓其更難為敵人所偵測，而搭配鋰電池讓其潛航時間延長，整體靜音能力也獲得強化。

目前海自現役潛艦包括親潮級潛艦(排水量2750噸)與蒼龍級潛艦(排水量2950噸)，「大鯨號」為蒼龍級潛艦的下一代攻擊潛艦「29SS」首艦。

(中時新聞網)