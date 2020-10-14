黃子佼為了由花蓮縣政府發行、融合賽德克族、太魯閣族、阿美族、布農族、噶瑪蘭族及撒奇萊雅族六位實力派創作歌手的專輯《洄海嵐山》，今一早六點趕赴花蓮參加九點半的記者會。聽完六位原住民歌手合唱專輯同名主打<洄海嵐山>，黃子佼稱讚是天籟，還表示高手千萬不要只是在民間：「明年直接去金曲獎！不要埋沒好聲音，要更大的舞台，我做過金曲獎幾次評審，這張專輯如果明年沒有入圍金曲獎，我就退出演藝圈兩天！」逗得全場大笑。

談到專程赴花蓮參加記者會，他表示今年學會更加珍惜身邊人事物，「今年的變動太多，海外粉絲都不知何時會再相見，婚禮沒辦成，沒想到她的外公與友人小鬼陸續離世，明年也無法出席了，種種感觸讓我覺得要更珍惜身邊的有緣人，也需要更多正能量音樂的陪伴。也因此這次在花蓮縣政府呼喚下，二話不說就決定出發，珍惜被需要的感覺！」

這一趟光坐火車來回就費時四小時，他乾脆留下來半天勘景，常帶老婆孟耿如全台趴趴走「一起去佼遊」的黃子佼有感於花蓮好山好水好風景，決定下次要帶老婆來趟花蓮深度旅行，他笑說：「以前哈日，把東京大阪玩很熟，反而台灣各縣市很不熟，最近全台跑透透的心得是，何必捨近求遠，花蓮比東京近很多耶！我是哈台族！」

值得一提的是，距離上一張專輯已經隔了兩年的黃子佼，這次接觸了《洄海嵐山》這張專輯後，讓他對於音樂有新啟發，問他接下來有無籌備音樂作品的計畫？他透露說：「年底會有一首單曲，跟一個熱愛音樂的網紅一起作詞作曲，當個專業音樂創作人！但聽完他們的歌聲，真的覺得我要再努力練唱了啦！」

黃子佼受花蓮縣長徐榛蔚之邀，以嘉賓身分站台，除了與縣長共同啟動唱盤為專輯上架發行造勢外，他也忍不住客串起主持人，訪問縣長如何發掘這群原住民音樂人，還拉著縣長學唱專輯中的曲調。這張花蓮縣政府與亞妶多媒體有限公司合作出版發行的《洄海嵐山》創作專輯，共收錄六位原住民實力派歌手，包括拉卡·巫茂(賽德克族)、伊祭．達道(太魯閣族)、騰莫言、基鬧 Tenmoy Cinaw(阿美族)、張小芳Savi Istasipal(布農族)、龐志豪(噶瑪蘭族)、耕莘.撒耘(撒奇萊雅族)的歌曲，不但有歌謠、古調，甚至融合電音元素，黃子佼表示：「這張專輯聽完有種身心遼闊、通體舒暢的感覺，可以從歌曲中聽出原住民的生長環境、日常節慶甚至山海情懷，一閉上眼睛，彷彿神遊花蓮！最讓我驚喜的是音樂風格宜古宜今，充滿生命力、專業度滿分，明年金曲獎必須入圍得獎！」

黃子佼今赴花蓮力挺6位原住民歌手合輯《洄海嵐山》。（花蓮縣政府原住民行政處提供）

黃子佼今赴花蓮力挺6位原住民歌手合輯《洄海嵐山》。（花蓮縣政府原住民行政處提供）

(中時 )