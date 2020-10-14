上半季冠軍中信兄弟不用擔心總冠軍賽門票，坐觀其他三隊你爭我奪，在例行賽尾聲顯得老神在在。中信總教練丘昌榮表示，剩下的幾場例行賽除了維持主力球員的狀況，主要是測試功能性球員，以厚實總冠軍賽的板凳深度。
丘總說，先發球員大致上不會更動，功能性球員則需內外野守備位置都能勝任，在比賽中上場代打、代跑後，守備調度會比較靈活。像潘志芳就是明顯的例子，昨天、今天兩場比賽都有被派上場先發，昨天先擔任二壘手，再移防右外野，今天則為先發二壘手。
丘總說，還有身材高大的林明杰被設定為一軍第3號捕手，由於他在二軍的打擊表現不錯，頗具長打能力，必要時可上場代打。也因林明杰今年都待在二軍，上一軍後要先了解牛棚投手的特性，因為一旦用到第3號捕手，搭配的對象也一定會是牛棚投手，要先彼此熟悉才行。
此外，比賽中對方可能派上左投或右投手，針對這種狀況板凳席必須有左打、右打的代打人選，這些也都會列入總冠軍賽參賽選手的考慮。
(中時 )
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