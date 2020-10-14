萬能雄獅隊拿下第三屆LSC「英雄聯盟」校園聯賽大專院校組冠軍，副市長李憲明頒發「桃園之光」獎盃，由校長莊暢代表接受。(蔡依珍攝)

萬能雄獅隊獲得冠軍獎金15萬元。(TESL台灣電子競技聯盟提供)

萬能科技大學電競隊雄獅隊，以全隊素人之姿，完美直落三，勇奪「第三屆LSC《英雄聯盟》校園聯賽大專院校組」冠軍，也是隊史首座冠軍盃，14日獲副市長李憲明表揚，讚校方結合資工系與資管系的師資，還有完善的軟硬體設備，培育專業電競人才，在台灣電競市場一展長才。

萬能科大英雄聯盟校隊「萬能雄獅隊」成立於2017年，去年參加LSC賽事，遭逆轉鎩羽而歸，校方不若其他學校「偷吃步」招攬前職業選手，而是請來曾是電競職業選手、也曾帶領職業隊伍的胡裕強擔任教練，從頭開始培訓。

胡裕強說，過去校方招選手都找有興趣的學生，他8月底到萬能後，從大一新生中首選有實力和潛力者，加入校隊培訓，強調是團隊遊戲，部分選手個人風格太強、只會單打獨鬥也會被淘汰，5名選手經過1年磨合才上陣，他也透露拿下總決賽MVP的鍾謦安，完全是素人，有天賦但自覺實力差、不可能入校隊，不斷輔導、灌輸「輸是家常便飯」，訓練錯誤不二犯，給他舞台，終發揮平常練習實力。

李憲明今頒贈「桃園之光」獎盃，讚萬能科技大學在校長莊暢領導下，結合資工系與資管系的專業師資，及完善的軟硬體設備，成立遊戲設計與競技組，透過相關產業合作培育電競人才，讓學生在就讀大學期間培養專業技能，考取相關證照，進而在台灣電競市場一展長才，鼓勵師生繼續努力，期盼透過與各級學校合作電競產業，不僅讓電子競技成為普及的全民娛樂，也讓台灣在世界的舞台上發光發熱。

(中時 )