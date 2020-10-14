六堆客家文化園區與美和科技大學合作辦理屏東野餐日，過去年每野餐日都吸引超過萬人入園參加，今年預計也會破萬。（潘建志攝）

近年來戶外野餐活動盛行，屏東六堆客家文化園區與美和科技大學合作辦理屏東野餐日，今年邁入第5年，之前每年都有上萬民眾入園，一起享受戶外野餐樂趣。主辦單位推出限量超值野餐包，內容以在地食材及農特產品為主，推廣在地產業。

過去野餐日都辦在春暖花開的5、6月，今年因疫情關係，延後到秋高氣爽的11月7日舉辦，主辦單位也推出野餐包，一推出就秒殺，非常受到歡迎；過去年每野餐日都吸引超過萬人入園參加，今年預計也會破萬。

今年主軸為食在屏安、在地品牌、私房名廚、跨界同萌、客庄慢活，邀請在地40個社區發展協會，以六堆客庄產業為DIY內容，像可可護唇膏、植物染杯墊、鳳梨醬、沉香甜酒釀等，可以讓民眾體驗到多元且知性趣味兼具的客家產業和文化。

客家文化發展中心主任何金樑表示，六堆園區多年來舉辦野餐日活動，除了以園區為平台增進親子感情交流，拉近人群間互動距離，也能藉由此推廣屏東特色美食與農特產，同時體驗客家文化之美。

美和科大校長翁順祥表示，基於大學的社會責任，美和科大以學界力量搭起產、官橋樑，透過活動展現屏東產業能量及學生的創新力，也能支持南台灣的優良企業，並帶動客庄社區發展，促進地方創生。

(中時 )