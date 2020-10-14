基富通平台上以退休準備為投資目的的「好享退」專案再度吸引萬人搶進，基富通表示，第二波開放「好享退」投資，該專案只開放到10月31日，屆時專案中9檔P級別基金將不再提供投資人申購。

基富通表示，退休準備這些年愈來愈受重視，尤其少子化、高齡化等社會結構的變化，國家發展委員會推估，台灣將在2025年從目前的高齡社會邁入超高齡社會，也就是65歲以上人口佔總人口數從目前的14％增加到20％，老齡化的趨勢不可擋，退休準備就更凸顯其重要性。

基富通董事長林修銘表示，多數人都不是投資專家，但都希望自己能有好的退休生活，為提供不知如何自己做理財的民眾一個退休準備的投資標的，基富通平台上「好享退」專案就是由安聯、國泰、群益3家投信（依筆畫）為退休準備量身打造的基金投資組合。專案推出一年多以來，由於專案內的9檔基金為P級別，不收取手續費，且提供低經理費（P級別-退休級別的低經理費率），讓投資人再省投資成本，因此，獲得民眾的熱烈迴響。

林修銘指出，「好享退」成立以來經過市場的震盪，因為專案採取定期定額的投資方式，分散進場的成本與風險，多數投資人在經歷今年3月市場大震盪後，都能持續紀律扣款，不僅沒有在最恐慌的時候殺出市場，也參與了市場的反彈。該專案只能使用定期定額方式投資且需連續投資24個月，才能享有免手續費、低經理費的優惠，就是希望參與的民眾能透過參加這個專案，養成紀律投資的正確投資習慣。

基富通指出，從8月中旬開放申購以來已有將近2萬人至基富通平台上申請開戶，更有超過萬人趕在專案截止前申購「好享退」專案基金，反應相當熱烈。

基富通總經理黃致淵指出，由於「好享退」專案的開放有期間限制，在基富通平台上只開放到10月31日，想要參與的投資人需要先完成基富通的開戶，建議民眾使用線上開戶縮短開戶時間，在10月31日前選定專案中想要扣款的基金及每月要扣款的金額後，還需在12月2日前完成第一次扣款，才算成功加入此專案，這是最後參加這「好享退」的機會，他呼籲民眾把握時間，及早為退休生活做規劃。

(工商 )