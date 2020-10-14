都說台南是個好玩、好吃、好住的好地方，除了具有歷史故事的古蹟，台南的美食也是名聞遐邇，不論是牛肉湯、小卷米粉、鹹粥…等等，都是讓人回味再三的絕品美食。除了小吃，更不能錯過當地的甜點；這裡的甜點，不僅美味，在網路上的人氣更是居高不下呢！

#霜花亭

這家位於台南中西區，在IG上的人氣也是居高不下。每當草莓季來臨時，這裡的厚鬆餅讓許多女生少女心噴發，除了厚餅，這裡的舒芙蕾也是人氣必點。

在 Instagram 查看這則貼文 霜花亭（@iceflower___）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 27 日 下午 9:16 張貼

》店家資訊

地址：台南市中西區公園路113號

電話：(06)221-9870

時間：週六至週二 09：30 ~ 20：30 / 週三至週五 09：30 ~ 20：30

# KCEE Patisserie 凱西姨姨手作甜點

這家手作甜點人氣也相當高，伯爵焦糖千層、檸檬磅蛋糕、法芙娜巧克力千層，都是來店必點，每當草莓季，這裡也是草莓控的必去甜點店。

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在 Instagram 查看這則貼文 KCEE pâtisserie/凱西姨姨手作甜點（@kceemacaron）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 20 日 上午 6:59 張貼

地址：台南市中西區民權路三段199號

電話：(06)221-9870

時間：週五至週日 11：30 ~ 17：30

#熊熊食社

與其他店家較為不同的是，熊熊食社的「鹹派」頗受大家歡迎，不論是甜點或是鹹派，老闆皆選用當季的台灣食材，每樣點心的品質與口味，皆在水準之上；店內溫馨的氣氛與擺設，也成為許多人二訪的名單。

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地址：台南市東區東光路二段152號

在 Instagram 查看這則貼文 雄雄食社甜點（@xinogxiongsnack）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 13 日 下午 8:00 張貼

電話：(06)221-9870

時間：週三至週日 13：00 ~ 19：00

#和喫鬆餅

喜愛老宅的朋友，這間店你應該會喜歡。和喫鬆餅在IG上洗版的人氣甜點，就是他們家圓滾滾的小鬆餅；鬆軟口感搭配店內特製鮮奶油，滑順口感讓人難忘。

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地址：台南市中西區法華街15號

電話：(06) 215-6775

在 Instagram 查看這則貼文 Vera Wu（@vera.mffp）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 5 日 下午 11:59 張貼

時間：週二至週日 09：00 ~ 17：00

在 Instagram 查看這則貼文 珂珂 ۵ ꉓꃅ꒒ꂦꍟ 🦁（@chloe.khy）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 7 日 下午 10:19 張貼

#尋路．甜

這裡的甜點，實在太可愛了！不論是刺蝟、最暢銷的狐狸系甜點、希望樹…，每款造型都相當精緻與用心，也難怪這間也是台南非去不可的甜點店。

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地址：台南市北區東豐路89號

時間：週五至週日 13：30 ~ 19：00 (賣完提早打烊)

#Yvonne dessert shop

沒有固定店面，只有一部金紅色的甜點餐車。這裡的甜點，都是老闆娘親手製作，每天甜點車停定，排隊人龍漸漸出現。烤布蕾是必點項目，看著老闆娘用噴槍把表層的糖烤到焦化，實在讓人食指大動；除了原味，老闆娘還有製量少量的隱藏版伯爵茶口味的烤布蕾，想吃的朋友可先提早預定，否則晚了就吃不到囉。

在 Instagram 查看這則貼文 尋路。甜（@mushixfox）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 4 日 上午 1:43 張貼

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在 Instagram 查看這則貼文 梵黎’s｜台中 台南 高雄 美食日常｜（@v.foodie_）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 25 日 下午 8:42 張貼

地址：台南市中西區海安路二段315號

時間：週四至週日 15：00 ~ 售完為止 (通常很快就完售)

#Jun’s Soufflé 舒芙蕾專賣店

想吃舒芙蕾嗎？這間專賣店絕對不能錯過。這裡的舒芙蕾口感厚實鬆軟，白白蓬蓬的模樣相當討人喜歡，迷你舒芙蕾和珍珠奶茶也是許多人的必點口味。

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地址：台南市中西區赤崁東街46-2號

在 Instagram 查看這則貼文 Yi-xuan Luo（@love61333）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 7 日 下午 8:27 張貼

時間：週一至週日 13：00 ~ 19：00

在 Instagram 查看這則貼文 朴小可🦕（@amber.0438）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 22 日 上午 2:09 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Jun’s Souffle Pancake（@juns_souffle）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 18 日 下午 7:11 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 林無糖（@vivi011479）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 8 日 上午 12:36 張貼

(中時新聞網)