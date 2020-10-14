都說台南是個好玩、好吃、好住的好地方，除了具有歷史故事的古蹟，台南的美食也是名聞遐邇，不論是牛肉湯、小卷米粉、鹹粥…等等，都是讓人回味再三的絕品美食。除了小吃，更不能錯過當地的甜點；這裡的甜點，不僅美味，在網路上的人氣更是居高不下呢！
#霜花亭
這家位於台南中西區，在IG上的人氣也是居高不下。每當草莓季來臨時，這裡的厚鬆餅讓許多女生少女心噴發，除了厚餅，這裡的舒芙蕾也是人氣必點。
》店家資訊
地址：台南市中西區公園路113號
電話：(06)221-9870
時間：週六至週二 09：30 ~ 20：30 / 週三至週五 09：30 ~ 20：30
# KCEE Patisserie 凱西姨姨手作甜點
這家手作甜點人氣也相當高，伯爵焦糖千層、檸檬磅蛋糕、法芙娜巧克力千層，都是來店必點，每當草莓季，這裡也是草莓控的必去甜點店。
》店家資訊
地址：台南市中西區民權路三段199號
電話：(06)221-9870
時間：週五至週日 11：30 ~ 17：30
#熊熊食社
與其他店家較為不同的是，熊熊食社的「鹹派」頗受大家歡迎，不論是甜點或是鹹派，老闆皆選用當季的台灣食材，每樣點心的品質與口味，皆在水準之上；店內溫馨的氣氛與擺設，也成為許多人二訪的名單。
》店家資訊
地址：台南市東區東光路二段152號
電話：(06)221-9870
時間：週三至週日 13：00 ~ 19：00
#和喫鬆餅
喜愛老宅的朋友，這間店你應該會喜歡。和喫鬆餅在IG上洗版的人氣甜點，就是他們家圓滾滾的小鬆餅；鬆軟口感搭配店內特製鮮奶油，滑順口感讓人難忘。
》店家資訊
地址：台南市中西區法華街15號
電話：(06) 215-6775
時間：週二至週日 09：00 ~ 17：00
#尋路．甜
這裡的甜點，實在太可愛了！不論是刺蝟、最暢銷的狐狸系甜點、希望樹…，每款造型都相當精緻與用心，也難怪這間也是台南非去不可的甜點店。
》店家資訊
地址：台南市北區東豐路89號
時間：週五至週日 13：30 ~ 19：00 (賣完提早打烊)
#Yvonne dessert shop
沒有固定店面，只有一部金紅色的甜點餐車。這裡的甜點，都是老闆娘親手製作，每天甜點車停定，排隊人龍漸漸出現。烤布蕾是必點項目，看著老闆娘用噴槍把表層的糖烤到焦化，實在讓人食指大動；除了原味，老闆娘還有製量少量的隱藏版伯爵茶口味的烤布蕾，想吃的朋友可先提早預定，否則晚了就吃不到囉。
》店家資訊
地址：台南市中西區海安路二段315號
時間：週四至週日 15：00 ~ 售完為止 (通常很快就完售)
#Jun’s Soufflé 舒芙蕾專賣店
想吃舒芙蕾嗎？這間專賣店絕對不能錯過。這裡的舒芙蕾口感厚實鬆軟，白白蓬蓬的模樣相當討人喜歡，迷你舒芙蕾和珍珠奶茶也是許多人的必點口味。
》店家資訊
地址：台南市中西區赤崁東街46-2號
時間：週一至週日 13：00 ~ 19：00
(中時新聞網)
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