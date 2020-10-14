益品書屋前進馬祖，在南竿舉辦「餐飲 翻轉孩子的未來」巡迴書展記者會。（益品書屋提供／陳淑娥台中傳真）

益品書屋前進馬祖，在南竿舉辦「餐飲 翻轉孩子的未來」巡迴書展記者會。（益品書屋提供／陳淑娥台中傳真）

益品書屋前進馬祖，在南竿舉辦「餐飲 翻轉孩子的未來」巡迴書展記者會。（益品書屋提供／陳淑娥台中傳真）

台中市清水在地人戴勝益創益品書屋，至今已舉辦15場全省巡迴書展，14日首度挑戰跨海外島舉辦書展，將20座訂製書櫃與400冊精裝餐飲類書籍，海運到馬祖，讓離島居民與學童也能一覽世界美味書籍。

益品書屋創辦人戴勝益與連江縣縣長劉增應，今日攜手在南竿舉辦「餐飲 翻轉孩子的未來」巡迴書展記者會，共同迎接世界各國餐飲類書展，更與在地美食相連結。

劉增應表示，戴勝益董事長對馬祖一直是情義相挺，本次書展首選在此更是意義不凡，包羅萬象的世界各國美食料理，咖啡茶點等各類飲品，這對觀光與美食為特色的馬祖受益良多，來此閱讀這些餐飲聖經，就可能翻轉一個人未來。

戴勝益指出，馬祖就像自己第二個故鄉，是益品書屋跨出本島書展首站，也是他們今年唯一一場巡迴書展，當地有這麼多特色美食，「希望未來紅糟、米醋和老酒之王，都能在馬祖出現」。

本次跨海舉辦書展最大挑戰，在於將20座訂製書櫃與400冊精裝餐飲類書籍，總重量超過1000公斤以上，以海運2天1夜運送到馬祖。書展集結益品書屋台中與台北二館，匯聚世界頂尖廚藝、全球知名主廚私房料理，展期為4周，自14日至11月10日，共計27天，是難得一見的特色書展。

戴勝益表示，本次書展益品書屋彙集各國餐飲類書籍，讓閱讀感覺特別輕鬆愉快外，更與馬祖許多特色餐點如紅糟、麵線與米醋老酒等在地美食特產結合，希望藉由鼓勵閱讀與知識傳遞，讓本縣居民與學子有機會，接觸世界精彩有趣的餐飲類書籍，除獲得一般餐飲方面訊息外，更可吸收專業知識，甚至可以成為最易創業的餐飲業奠下基礎。

益品書屋指出，馬祖雖是離島且觀光立縣，人口數僅約13000人，但縣長劉增應在文化、創作與閱讀推廣上努力不懈，連江縣四鄉五島共6座圖書館，近年推廣親子共讀與分齡閱讀等多元學習，成果不凡。

(中時 )