竹崎鄉義仁吊橋是該地居民往來灣橋的捷徑。（張亦惠攝）

舊木板橋面因規格不同，凹凸不平，且已有破損及螺絲突出現象，新換置的橋面平整，安全性提高。（張亦惠攝）

村民自動發起集資活動，旅外的村民黃棟樑（左三）得知此消息一口氣出了10萬元。（張亦惠攝）

嘉義縣竹崎鄉有座橫跨牛稠溪的義仁吊橋，是灣橋、義仁、義和三村村民騎機車往來交通動線之一，過去尚未開路前則是義仁村唯一的聯外道路，因未禁行摩托車，橋面毀損嚴重，竹崎鄉公所2018年開始每年補助100片較堅固的塑膠橋板，當地居民有感安全性提升，自發集資加快置換速度，反應熱烈，第一階段50萬元已近達標。

義仁吊橋始建於1952年，期間於1976年、1995年兩度修繕，長度186公尺，鄰近鄰近吳鳳故居、清華山等景點，且橋上可俯瞰河岸兩側因沖刷而成的河蝕峽谷，被列為文化觀光設施，由鄉公所、義仁、灣橋、義和社區及灣橋北極殿共同維護，除是居民的交通要道外，也常有民眾假日前往尋幽訪勝。

義仁村長林紀銘說，相比現有道路，行經吊橋到嘉義市區至少可節省10分鐘車程，村民使用相當頻繁，但因摩托車輾壓木製橋板容易毀損，修繕速度緩不濟急，村民自動發起集資活動，旅外的村民黃棟樑、吳文濱得知此消息，一口氣各出10萬元，其他村民也相當踴躍，要助吊橋趕緊換新裝。

據觀察，除村民使用頻繁，也有不少人傍晚時分會到此處賞夕陽，舊木板橋面因規格不同，凹凸不平，且已有破損及螺絲突出現象，新換置的橋面規格相同且螺絲內嵌，安全性增加不少。林紀銘說，目前集資狀況踴躍，才公開2周已接近達標，有機會能提早全段置換完成。

(中時 )