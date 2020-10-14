行政院會明聽取經濟部「投資台灣三大方案成果」報告，經濟部表示，今年更因疫情控制得當，使台灣成為全球少數可維持經濟正成長的國家，順利化解貿易戰與疫情雙重夾擊的斷鏈危機。

經濟部表示，政府在去年初即超前部署，以「投資台灣三大方案」鼓勵台商回台投資設廠，分散貿易戰風險，迎來史上最大規模的台商投資潮。今年更因疫情控制得當，使台灣成為全球少數可維持經濟正成長的國家，順利化解貿易戰與疫情雙重夾擊的斷鏈危機。

經濟部說，從去年1月1日實施迄今，已吸引682家企業投資突破新台幣1兆1235億元，可創造9萬4050個本國就業機會，目標達成率超過8成，預估今年底前可落實投資將超過6263億元。

經濟部也說，在5G大趨勢、高階半導體訂單湧現、宅經濟及遠距應用熱度不減等後疫情趨勢下，多家台商受惠品牌大廠轉單需求而加碼投資擴產，包括網通設備龍頭啟碁科技(共逾81億)、半導體供應鏈日揚科技(共逾16億)、台灣最大急救耗材廠新廣業(共逾13億)等。

經濟也表示，指標關鍵大廠陸續移回高階產線，更帶動供應鏈上下游的中小企業與根留台灣企業加速跟進投資升級，促成「伺服器」、「網通設備」、「自行車」、「汽車零組件」、「車用電子」、「航太」等六大產業供應鏈群聚效益，為台灣推動「六大核心戰略產業」奠定厚實基礎。像是美股當紅炸子雞特斯拉，逾15家三大方案通過廠商打入特斯拉供應鏈，有投資金額最大筆的群創(702億元)、以及和碩(149億元)、同欣電(97億元)、巧新(92億元)。

經濟部認為，投資台灣三大方案效益已雨露均霑，反映在經濟成長率、整體出口、投資環境等各方面，再度展現台灣製造的韌性。行政院主計總處預估今年經濟成長率1.56％可望達標，高於IHS Markit對全球經濟成長率約-5.5％的預測值。財政部公布今年1-9月出口值比去年同期增加2.4％，也優於各國，顯見台灣企業深具實力與應變力，不僅穩住經濟，還能在逆勢中突圍成長。

(中時 )