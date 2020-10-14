愛買明限量開賣 萬聖節限定版兒童醫療口罩 18:262020/10/14 中時 郭家崴 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 康乃馨3D立體兒童專用醫療口罩-萬聖節限定版」，每盒30入，售價360元。（愛買提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 愛買因應小朋友期待過萬聖節，明（15日）下午2時於全台15家門市限量開賣「康乃馨3D立體兒童專用醫療口罩-萬聖節限定版」，口罩展開規格為173mm x 129mm，每盒30入，售價360元，等於每片12元。 每盒有2款萬聖節花色，黑色＋白色款各15入綜合包裝；每店限量20盒，限HAPPY GO會員購買，每人限購１盒，售完為止。 (中時 ) #萬聖節 #口罩 #限量 #兒童 #愛買 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 長榮空廚經典牛肉麵 全家限量開賣 12:222020/10/14 生活 北港朝天宮與愛心空姐拍年曆 義賣助弱勢兒童 18:092020/10/14 生活 萬聖節限定兒童醫療口罩 愛買量販15日開賣 16:412020/10/14 財經 iPhone 12 預約超熱 中華電信官網塞爆 不到1小時額滿 15:192020/10/14 財經 逗陣來蘭城 媽祖文化節好康連連 04:092020/10/14 藝文副刊 搶搭換機潮 五大電信與電商平台預約iPhone 12搶先起跑 16:572020/10/14 科技 iPhone 12開搶倒數 中華電信下午3點預約開跑 13:122020/10/14 財經 果粉手刀開搶 遠傳今11點iPhone 12線上預約 10:422020/10/14 財經 醫界呼籲「鞏固台帛醫療外交」 從開放旅遊泡泡開始 14:562020/10/14 生活 IPhone12亮相 遠傳今11點開放線上預約 11:392020/10/14 生活 生活熱門新聞 台輸日累積10例確診全為「僞陽性」？ICU醫：大家都不相信 - 生活 台商返國確診 友達證實昆山廠台幹染疫 - 生活 單身女子上空「只穿內褲」陽台曬衣 管委會貼出神公告 - 生活 獨／囂張罰不怕？「路霸水果攤」佔斑馬線網全怒 北投分局回應了 - 生活 變天！「沙德爾」颱風將生成 氣象局：這天雨最大 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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