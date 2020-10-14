愛買因應小朋友期待過萬聖節，明（15日）下午2時於全台15家門市限量開賣「康乃馨3D立體兒童專用醫療口罩-萬聖節限定版」，口罩展開規格為173mm x 129mm，每盒30入，售價360元，等於每片12元。

每盒有2款萬聖節花色，黑色＋白色款各15入綜合包裝；每店限量20盒，限HAPPY GO會員購買，每人限購１盒，售完為止。

(中時 )

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