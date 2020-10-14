匯流新聞網刊投書：中天撤照為蘇2024大選鋪路？

國民黨革實院長羅智強爆料「中天關定了」，行政院否認並表示政院尊動國家通訊傳播委員會 (NCC)獨立機關職權。國民黨立委賴士葆指出，去年行政院長蘇貞昌砲轟NCC「誰都管不到它」，NCC主委立刻請辭下台，就可知道行政院對獨立機構有沒有影響力。蔡英文與蘇貞昌要當政治家或政客，就在一念間。

賴士葆在臉書發文說， NCC將要針對中天電視換證首次召開聽證會，中天電視被關掉的傳聞甚囂塵上，在民進黨一黨獨大、全面執政的時空，蔡英文和蘇貞昌如果真的在乎歷史定位，在他們手上把一家新聞電視台透過行政手段關掉，這個公然箝制新聞自由黑暗的一幕，會是蔡蘇反民主自由不光榮的紀錄。

他表示，少了中天電視，或許少掉監督批評的力量，最終讓整個社會充滿一言堂的聲音，這會是過去在野的時候，不斷的追求百分之百言論自由的民進黨所要捍衛的進步價值嗎？蘇貞昌走過威權時代，如果執政之後，基於捍衛黨派私利而摧毀新聞自由的普世價值，值得嗎？一個號稱民主自由的社會卻無法包容不同的聲音，與極權國家有什麼相異？用政府的公權力關掉一家電視台成真，這是會是台灣民主新聞言論自由恥辱的紀錄。

賴士葆指出，行政院說NCC是獨立機構，行政院不介入，回想去年蘇貞昌砲轟NCC 誰都管不到它，結果NCC的主委立刻就請辭下台的事件，就可以知道行政院對獨立機構到底有沒有影響力了。

賴士葆強調，一個政治家和政客的差異在於視野和胸襟的高度與厚度，政治家可以不同意異議者的言論，但是誓死捍衛其說話的權利，要不要殲滅不同政治立場的新聞媒體，在乎蔡英文和蘇貞昌的一念之間。

(中時 )