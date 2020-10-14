九九重陽前夕，一粒麥子基金會準備了3017份梨子 ，分送給台東、花蓮、宜蘭、新北、台北、台南及屏東等縣市的居家服務、送餐服務、日間照顧中心、老人日托站、社區照顧關懷據點及文化健康站等長輩，基金會董事長呂信雄還陪初鹿日托站長輩看歌仔戲、吃滷蛋豬腳麵線。

每年重陽節，台東縣初鹿老人日托站都會請長輩穿上最懷舊、最喜愛，或者最慎重的主題服裝，到站上走秀，快樂過節，展現自信的一面。

今年重陽節慶祝活動也不例外，同時加入傳統藝術元素，特地請來南部地區老字號的職業歌仔戲劇團「淑芬歌劇團」當家小旦王雅鈴、「藝人歌劇團」小生陳美玲，搭配文場老師柳信男，教長輩簡易的歌仔戲身段及唱腔。

初鹿老人日托站督導陳惠美表示，初鹿村是原、漢融合的社區，站上的長輩也是卑南族、閩南人各半，對兒時看歌仔戲的經驗，都能講出屬於自己的一段故事，所以今年首度情商歌仔戲團前來與長輩互動，希望給長輩一個難忘的重陽節。

一粒麥子基金會董事長呂信雄，也帶著重陽節禮造訪，贈送每位長輩每盒6顆裝的新世紀梨，因梨子的水分、膳食纖維豐富，口感爽脆，富含維生素、鉀、鈉、鈣等多種營養。繼去年送高接梨，今年再送有「梨中之玉」美稱的新世紀梨，果肉更細，連果皮都可食用，且耐放。

呂信雄表示，再過幾天，自己也將年滿65歲，是老人班的幼稚園學生，人生第一年的重陽節，提前到初鹿老人日托站，與「學長姐」們一起慶祝，也希望大家多到站上活動筋骨、參與活動、吃得健康。

(中時 )