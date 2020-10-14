高雄市前市長韓國瑜在2020大選，站台國民黨前立委柯志恩時，自爆國二因一直盯著前方女同學的小腿，導致成績一落千丈。一番話遭指是導致柯志恩敗選原因之一，對此柯志恩表示根本不在意，強調之後會再拿出來講純粹是開玩笑。

韓國瑜站台柯志恩造勢活動時，自爆國中時成績本來不錯，但因男女合班，每天看著前方女同學「又白又漂亮的小腿，看完以後成績就一落千丈」。

選後柯志恩與李彥秀同框直播，討論到誰的輔選最雞肋時，柯志恩竟說「就是那雙美白小腿好不好」「大家還記得那雙美白小腿嗎？為什麼有人要在我的場子一直講美白小腿4個字呢！」甚至說最想甩美白小腿主人的巴掌，但也連忙解釋，「沒有啦，最雞肋的應該是，讓我們民調掉了10%的某些不分區」。

今（14）日在廣播節目《千秋萬事》中再談及此事，主持人王淺秋好奇，為什麼這件事在當時會引起那麼多人的圍剿、攻擊，甚至引發兩性性平觀點論戰，開玩笑問「妳現在心裡還是想打那兩個巴掌嗎？」「如果看到那個淑華見一次打一次的概念」。

柯志恩笑回，那根本就是開玩笑，很多綠媒都說柯志恩還對那件事情念念不忘、耿耿於懷，「其實才不是」，當把一件事情講出來的時候，表示根本不在意，且自己當時也在現場，很清楚就是剛好在韓國瑜的母校海山國中前，當然會想起過去讀書時的事情，認識的也知道，韓常常講話就是很隨興，但是在那種場合，每件事情都會被放大解讀。

對於「美白小腿」4個字，柯志恩坦言，不覺得是落選因素，也不覺得對她的內在會造成多大的創傷，甚至「完全沒有」，會拿出來講純粹只是開玩笑，就連現在韓國瑜看到她都還會說「唉呀！那個美白小腿害慘了妳」，自己都會哈哈一笑，但現在每個人看到她仍會提起美白小腿，

柯志恩也調侃自己，看哪一天也穿個短裙，來看看美白小腿還有沒有。

韓國瑜再提「美白小腿」 柯志恩哈哈一笑

(中時新聞網)