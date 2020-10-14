中天關定了？連川普都不敢關媒體 藍營爆綠鐵了心要關？！《頭條開講》完整版 2020.10.13

日前立法院朝野協商提案，聯席審查萊豬9項行政命令，衛環委員會祭出公聽會，邀請衛福部長陳時中列席。對於藍委質疑，2歲小孩抵抗力差，吃萊豬恐有健康疑慮，陳時中則回應「不鼓勵，但沒禁止」。對此，財經專家賴憲政表示，對陳時中非常失望，並指他以一位阿公的立場，他不會讓他孫子吃萊豬。

賴憲政13日在中天政論節目《頭條開講》中直言，「陳時中，我對你太失望了」，並指出，他今天站在為國民健康把關的位子上，而且之後還面臨健保上漲，「為什麼要漲，因為台灣光是腎臟病的三高族46萬人，洗腎比例全世界最高9萬人」。

賴憲政表示，「你想想看，你要我們0-2歲這些沒有抵抗力的孩子，吃了20年以後全部都要洗腎嗎？全部都變三高嗎？」接著，他秀出孫子的照片說道，「這是我的孫子，剛剛出生，我站在一個阿公的立場，我不會讓我的孫子吃，但是我沒有辦法預防」，並解釋因為台灣吃豬，而小孩子的副食品也會用到。

對於萊豬可能對人體造成負面影響，賴憲政說，「如果那麼好，美國人吃都不夠了，不會留給我們」，並質疑，美國人那麼高大健壯都不敢吃了，你台灣人怎麼還敢吃？

最後，賴憲政也呼籲陳時中，他在那個位子上就是要擋住萊豬，「經濟部進口的跟你沒關係，你就是要擋」，小朋友們是中華民國未來的希望、未來的棟樑 ，而且台灣的父母也都不希望小孩到20歲出事情、30歲洗腎。

(中時新聞網)