位在彰濱工業區的緞帶王，在競爭激烈中，摘下全國優良標竿觀光工廠。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣是中小企是故鄉，多采觀光工廠已成為彰化旅遊一大特色，經濟部從全國153家中，評選4家國際亮點及7家優良標竿的觀光工廠，台灣優格餅乾學院及緞帶王觀光工在激烈競爭中，為彰化摘下兩座優良觀光工廠的榮耀，業者振奮，盼帶動更大群聚效應。

經綠處表示，台灣優格餅乾學院累積30年糕餅行業經驗，從OEM專業代工跨足到ODM原始設計製造商，又建立一個以餅乾知識為主的教學型觀光工廠，將餅乾百科知識與業界經驗，分享給大眾，使消費者能更了解餅乾，進而傳承餅乾文化，也是全台唯一餅乾觀光工廠。

緞帶王觀光工廠源於西元1988年創立的縉陽公司，為專業織帶紡織品製造工廠，客戶群遍及歐、美、亞、澳、非等五大洲、70個國家。

2009年5月在織女的故鄉彰化成立彰濱廠，將生產線無保留展現在眾人眼前，不論是打包禮盒、或是服裝設計，往往少不了緞帶，也是創造夢想的產業，參觀也成了旅程中最繽紛的亮點。

經綠處表示，縣內產業資源豐沛，觀光工廠多采多姿，雨天晴天都能玩，共有15家之多，深入產業的故事，提供另種知性的旅程，還兼有尋寶、採買的樂趣。

縣府表示，積極輔導有特色業者通過觀光工廠申請評鑑，除帶動整體產業創新轉型外，也擴大群聚效益與多元商機，期盼連帶促進城鄉發展，吸引優秀人才回流，發揮產業觀光群聚效應。

(中時 )