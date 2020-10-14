金馬最佳男配角劉冠廷拍攝「金馬57」年度CF 。（金馬執委會提供）

金馬執委會今日（10／14）發布「金馬57」年度CF，首度以「共創」的方式，邀請上屆金馬獎最佳新導演徐漢強、影帝陳以文、影后楊雁雁、男配劉冠廷、女配張詩盈以及新演員范少勳六位得主合作，並由最佳原創電影歌曲得主盧律銘配樂，聲樂家羅俊穎演唱，凝聚出這部動人的CF。

金馬57與視覺統籌JL DESIGN團隊以「Take_One：前往明天的路上」為概念，邀約多位金馬得主共聚一堂，討論得獎後人生的轉變，以及面對疫情衝擊的當下，這些點滴遂成為導演徐漢強捕捉的重點。陳以文在不方便出門的日子，利用時間重拾之前因忙碌而拖延的事情，彷彿也在重新整理自己。劉冠廷想隨時做好準備，把一直想練的東西練好，用兩張椅子就能演出他的生活，眾人看了笑稱原來他跟大鶴交棒金馬星光大道主持時露出的強壯臂肌是這樣練出來的。而遠在新加坡的楊雁雁則分享了封城前連夜開車宛如逃難的震撼，由於無法親自拍攝，徐漢強還特地畫了分鏡劇本，請《熱帶雨》劇組協助執行。相較於疫情的影響，去年挺著孕肚上台領獎的張詩盈，覺得面對新生命帶來的改變，更衝擊一個女演員的各個層面。講到焦慮跟緊張，范少勳提到他在露營時與恐怖黑暗的環境獨處到天亮，直到日光來臨恢復平靜的經驗，也和主題不謀而合。

徐漢強在消化每位演員的感受、構思這支CF時，巧合地發現穆索斯基 Sunless 合唱組曲中的 Within Four Walls，當整個世界像是駛入了深不見底的隧道，他卻從這首歌詞中得到了慰藉。於是結合五位演員提煉的生活況味，在樂聲中緩緩帶出人們彷彿在隧道裡靜心等待，謹慎前進的心境。起碼這條路上還有電影，就像這部共創短片，從每個生命發出的微光，帶來的力量，會在黑暗中陪伴我們走下去。

(中時 )