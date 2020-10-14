2020太陽餅文化節將於17日在台中文心森林公園登場，將有81家糕餅、好禮、茶飲攤位，推出「買一送一」超值優惠。（盧金足攝）

台中太陽餅文化節，將在文心森林公園登場，集結糕餅業者及南投魚池鄉紅茶及農產，推出買一送一限時優惠方案，市長盧秀燕14日賣力行銷，邀請民眾來台中搶好康，「錯過再等一年！」

經發局與台中糕餅公會合作舉辦2020太陽餅文化節，盧秀燕表示，台中是糕餅的故鄉，被譽為糕餅之都，太陽餅文化節已有近20年歷史，著名糕餅設攤，通通「買一送一」。

盧秀燕號召人氣強強滾，當場以有獎徵答，請大家回答台中市有那些美味糕餅？與會者爭相舉行問答，從太陽餅、松子酥到鳳梨酥，盧秀燕還意外透露，她很喜歡吃紅豆口味的薔薇派。

中華民國糕餅商業同業公會全國聯合會理事長周子良表示感恩與回饋，推出買一送一優惠，歡迎各地消費者前來購買最好吃的糕餅；台中市糕餅商業同業公會理事長蔡萬財也感謝盧秀燕對糕餅業的支持，台中將糕餅外銷到國外，這半年業績長紅，糕餅活動不喊卡。

經發局說，第2屆台中購物節發票登錄金額高達90億元打破去年紀錄，83.1％民眾贊同購物節拉抬台中市經濟，太陽餅文化節預估可為業者創造2000萬元以上銷售額、帶動後續一年220億元產值，面對疫情衝擊，仍要全力振興經濟。

(中時 )