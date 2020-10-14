天后張惠妹將返鄉跨年個唱，外傳有民宿業者要求消費者退訂，遭質疑是要趁機哄抬價格；對此，台東民宿業者表示，近年來業者都非常愛惜自己的羽毛，不會殺雞取卵，若真有這種不肖業者，可向消保官檢舉，同業也將予以抵制。

歌手阿妹為了回饋鄉親，將回台東舉辦返鄉跨年個唱，消息一出，粉絲們紛紛搶訂住宿、車票，卻有妹粉在「張惠妹國際粉絲會俱樂部」臉書貼文指出，已經訂好民宿並全額付款，最後竟遭拒絕入住，現在全台東市住宿都滿了，根本無法安排其它住宿，「假都請好了，太難過了」，質疑業者是想藉機哄抬房價。

對此，民宿業者表示，建立消費者對台東觀光的信任，非一朝一夕，因此，大家都非常愛惜自己的羽毛，不會因為這次的跨年演唱就殺雞取卵，而台東業者之間也有默契，會互相叮嚀，不要任意變動房價。

該業者指出，若真有這種不肖業者，而且民眾有真憑實據，可向消保官檢舉，據了解，消保官目前也沒有收到相關的投訴，也歡迎公開該民宿名稱，同業將共同抵制。

另有業者透露，台東確實有部分業者趁著暑假或連續假期一房難求時，刻意控制房價，縣府應該主動稽查；業者說，墾丁就是曾因為哄抬物價造成生意一度蕭條，呼籲業者應自愛，勿重蹈覆轍，避免墾丁效應發生。

台東縣政府交通及觀光發展處表示，旅宿業者申請合法登記時，相關房價也要一併申報，如果有哄抬價錢、超收等情況，將依法處3萬元以上罰鍰，而台東縣政府目前尚未接獲有民眾投訴，也呼籲旅宿業者「要自律」，提供來台東的消費者，高品質的旅遊體驗。

(中時 )