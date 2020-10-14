南投縣客家鄉親約8萬人，占全縣人口的1／6，因此，縣府積極推動客家事務，茶業博覽會除了好客產業館，還舉辦客家懇親大會及千人擂茶；客家文化節「客藝同樂．牽手寶貝」也將於18日、茶博會閉幕當天壓軸登場。

副縣長陳正昇表示，為落實客語向下扎根及推展客家文化技藝，傳承客家精神，縣府文化局辦理客家文化節，內容多元精采，歡迎對客家文化藝術有興趣民眾，到茶博會共襄盛舉。

陳正昇表示，在縣府積極輔導下，已成立16個客家協會，還有20多個幼兒客語班，從小培養客語能力，加深孩子對客家文化的認同感，奠定厚實的文化發展能量，期許客家事務在文化局主導下，能更精進，讓客家文化綻放耀眼光芒。

文化局長林榮森指出，今年客家文化節以四代同堂概念，呈現客家文化推廣扎根成果，從懇親會揭開序幕，「客藝同樂．牽手寶貝」則是重頭戲，透過老中青幼四代參與，展現客家文化、才藝及美食，3大主題包括好客寶貝享快樂、客語闖關享厲害、及客家美食享好食。

其中，「好客寶貝享快樂」邀請縣內隆華國小、北山國小、福龜國小、長流國小、五城國小、新興國小、水里鄉立幼兒園、耕讀園幼兒園、南投縣客家協會、埔里鎮客家文化發展協會、草屯客家文化協會、國姓鄉客家文化協會、南投市客家協會、竹山鎮客家協會及藍衫舞樂團等共15個團隊，表演充滿客家風情的歌舞。

當天下午2點，在文化局演講廳舉辦「名人講客享智慧」講座，邀請客籍藝人郎祖筠，分享多采多姿的舞台人生，1點半開放民眾免費入場，歡迎鄉親前往聆聽。

(中時 )