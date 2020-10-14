彰化馬拉松嘉年華登場，員林圓林園蘋果劇團演出。（吳敏菁攝）

彰化馬拉松嘉年華登場，員林圓林園蘋果劇團演出。（吳敏菁攝）

彰化馬拉松嘉年華登場，員林圓林園蘋果劇團演出，今天先暖場，小朋友目不轉睛，看得笑開懷。（吳敏菁攝）

2020彰化馬拉松嘉年華即將展開，員林獅子盃全國親子公益路跑賽率先於25日登場，縣府邀請蘋果劇團於24日晚間7時在員林市圓林園演出，進行租算宣導也讓前來參賽住宿的遊客，歡樂享受親子樂趣。

緊接著11月1日2020戀戀二水跑水馬拉松、11月8日台灣米倉田中馬拉松、11月29日二林伯立歐蕎麥公益路跑將陸續舉行，歡迎全國民眾前來彰化遊玩，只要消費滿500元即可參加抽汽車等大獎。

縣長王惠美表示，24日活動當天，只要捐一張發票就可領取精美禮品，還有闖關遊戲，員林鎮公所也另有抽獎活動，享有雙重抽的機會。今年彰化縣有4場實體馬拉松，因應疫情另有線上6場可享競賽樂趣，實體馬拉松第一場比賽就由員林獅子盃路跑賽先登場，謝謝員林獅子會常年推廣路跑活動。

地方稅務局指出，這次安排「蘋果劇團」演出《勇闖黑森林》，童歌舞劇演出，透過可愛蟲蟲的冒險過程傳達勵志故事之外，劇中融入稅務知識，表演活動當天開放民眾免費入場，現場捐贈1張當期統一發票，即可免費領取精美宣導品1份，換完為止。

(中時 )