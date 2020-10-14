首都大飯店發布停業公告。（摘自首都大飯店官網）

全球產業受新冠肺炎衝擊，國內亦有海外旅遊禁令，重創航空、飯店及旅遊業。首都大飯店建國旗艦館於10月14日宣布將「無限期停業」的，官網中表示將自11月1日「無限期停業」，其主因為沈重的租金壓力、加上疫情影響遊客人數銳減。消息一出，讓許多民眾感到意外並惋惜。

業者透露，「復業時間無法確定。且疫情之前，多以日本遊客為大宗，受疫情影響甚鉅」。因首都大飯店建國旗艦館位於台北市建國北路、南京東路，為中山區精華地段，當地飯店客源以日本客人數居冠；後疫情時代國旅大爆發，國內遊客大多集中宜花東、離島地區玩樂消費，反觀大台北地區的飯店其主要客源多為海外旅客、商務客，實際住房率不如以往，部分飯店業者平日住房僅2至3成，入不敷出、確實難以為繼。

而業者選擇低調發聲明稿，宣告停業實為無奈之舉，其回應說明「因今年初新冠肺炎疫情爆發，導致台灣乃至全世界失序，無法有正常的生活，更重創觀光旅遊業，然而背負人員生計管銷、以及沉重的租金壓力已至臨界點，幾經集團內部慎重討論後，決定於109年11月1日後旗艦館無限期歇業」。

(中時 )