于子育飾演年輕時期的秀英，演活「嗆辣正宮」。（威視電影提供）

入圍本屆金馬獎6獎項的親情系電影《孤味》找來「全民阿嬤」陳淑芳飾演母親「秀英」一角，她用精湛的演技，將台灣傳統母親的堅毅及溫柔表現得爐火純青，不論是在面對丈夫的死訊，或是女兒們之間的心事拉扯，她將一切辛酸全往心裡吞，不掉下任何一滴淚的內斂演出備受好評，也讓她入圍本屆金馬獎最佳女主角！在今日曝光的花絮中，陳淑芳自爆自己其實是個「愛哭鬼」，而拍攝期間導演卻對她下「禁哭令」讓她相當煎熬，她苦笑地說：「其實我是個愛哭鬼，尤其電影裡遭遇這麼多事情，導演卻一直說『妳不能哭喔！』讓我非常難過。」甚至多次哀求導演說：「拜託讓我哭一下，讓我洗洗我的眼睛吧。」對此導演許承傑表示：「淑芳阿姨是個很專業的演員，可以說哭就哭，甚至可以精準到要求她哪一隻眼睛掉淚，但我這次希望她可以忍住這些情感去表達，用悶住的情緒去表演，這才是她最厲害的！」

而除了由陳淑芳擔任年長「秀英」一角之外，年輕時期則是邀請到甫拿下金鐘獎迷你劇集最佳女配角獎的于子育擔綱演出，為了讓兩人的神韻更加相似，劇組特地在子育左邊嘴角點上一顆與全民阿嬤一樣的痣，子育笑說：「多了這顆痣真的幫助我很大，我真心覺得我就是她！」此外，于子育這次在《孤味》的演出也相當出色，尤其一場抓姦戲，她手拿菜刀追趕風流丈夫，完全將嗆辣元配的形象發揮地淋漓盡致，她說：「光是在旅館走廊上拿著刀，要敲門去找老公的糾結心情，整個腎上腺素在開門時就上來了。」而對於子育的詮釋，導演許承傑也大讚表示：「年輕秀英這角色非常關鍵，因為淑芳阿姨飾演的是七十歲的老太太，所以很多情感不會直接表露，很多是由年輕時的子育來補足這個角色內心的掙扎和悲傷。」爆發力十足的演技不僅導演力讚，在剪接過程中更是讓剪接大師廖慶松為之驚艷並讚賞：「這個角色演得太好了！完全把秀英提升到另一個層次！」《孤味》11月6日上映。

(中時 )