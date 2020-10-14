社區管委會貼出公告，要單身女子勿在陽台裸上身曬衣服。(圖翻攝自臉書社團爆廢公社二館)

在社區大樓居住，通常都要配合管委會的規定，方能維護社區安寧。但日前有網友貼出一張社區公告，上頭表示社區中庭時常被人丟煙蒂，因此遭到不抽菸的住戶檢舉，但管委會事後發出公告的竟是「禁止單身女住戶裸身曬衣服」，讓人不懂兩者關連，但細看後才知道一切都是有因果關係。公告也讓網友笑翻「這誰打的啊，太好笑了吧」。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」上貼出一張社區公告，上頭說明最近在社區中庭常發現有火的煙蒂，也有住戶反映晚上在陽台會聞到煙味，管委會表示「經查是本社區有幾戶男性在後陽台抽煙，原因是在觀看低樓層某戶單身女住戶，赤裸上身僅著內褲在陽台曬衣服」。

原來是有男住戶發現常有女子裸著上身，只穿內褲就在陽台曬衣服，因此便在自家陽台抽菸看著眼前這一幕，最後煙蒂四處亂丟才有此起糾紛。但讓網友傻眼的是管委會公告「1.麻煩單身女住戶曬衣服時，請勿裸露上身、2.男住戶們請勿在陽台抽菸、3.觀賞時禁止把煙蒂拋下中庭，查獲者一律檢舉送辦」，以上規定讓網友看了忍不住吐槽，「結婚的就可以(裸露上身嗎)？」

社區公告讓不少網友笑翻，「有這麼好的社區，那我一定會想要做長久，每天都有得看」、「請使用煙灰缸，結案」、「厲害呀，超強敘述讓所有住戶都能讀完，用心良苦呀！」、「管理員知道的太多了」。更有網友打趣問道「貴社區是否有空屋出租？」、「嗯，我最近剛好在考慮搬家，請問在哪裏？」

★中時新聞網關心您：吸菸有害健康！

(中時新聞網)