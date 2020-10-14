全球暢銷150萬冊小說改編、由《鼠來寶》名導提姆希爾執導，集結奧斯卡影帝勞勃狄尼洛、重量級女星鄔瑪舒曼、《醉後大丈夫》羅伯里戈爾、《金翅雀》奧克斯弗格雷與奧斯卡最佳男配角克里斯多夫華肯聯手搞笑的年度超鬧爆笑喜劇《阿公當家》上周末在美國上映，無懼疫情嚴峻開出飆破360萬美元(約台幣１億)的亮眼票房，更擠下蟬聯六週冠軍的《天能》，勇奪周末票房冠軍，權威媒體《CNN》讚賞：「這場『戰爭』以不斷升級的惡作劇開場，根本是整人秘笈。」《紐約時報》則表示：「勞勃狄尼洛與克里斯多夫華肯擦出爆笑火花，葬禮戲真的非常有趣。」《好萊塢報導者》更力推：「每一場資深戲骨的對戲都精彩無比，他們用輕鬆幽默又有點狡猾的幽默感讓每一位觀眾哄堂大笑！」而《阿公當家》也在中秋連假檔期搶先全美在台灣上映，截至昨天(10月13日)全台票房飆破1500萬，爆笑口碑持續轟炸全台。

(中時 )