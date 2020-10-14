台中市烏日區旭光國小3年多前遷校，舊校址至今尚未拆除，不但被偷倒廢棄物、宵小出沒，去年甚至有人闖入辦裸拍、性愛趴遭警法辦。不料日前又有人全裸與司令台國旗合照，還註明「祝國慶快樂」傳上網，警方已主動追查，釐清是否又有人觸法。

據「CTWANT」報導，旭光國小原本位於成功嶺旁山區，校地早期是由民間捐出蓋校，因部分土地未獲完全授權，且有地主希望將土地收回使用，台中市政府已於2017年2月遷校，但留舊校區3年多來荒廢無人管理。

去年農曆春節，網路有人上傳該廢棄國小被闖入開露天性愛趴畫面，且地點遍及教室、司令台、操場，引起警方注意，PO文者後來被依猥褻罪嫌函送法辦。

附近居民當時曾表示，曾看到有員警前來查看，但仍常有陌生人在校內「遛鳥」，讓附近居民相當無奈。

豈料，日前又有人在網上PO出1名全身脫光光的裸男，與司令台後方的大幅國旗合照，還留言「祝國慶快樂」，再度引起網友熱議，台中市烏日警方已主動介入調查，了解該張照片來源與拍攝時間，若涉及不法將送辦。

(中時新聞網)