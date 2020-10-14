「中台灣觀光發展論壇」共有中台灣觀光產業聯盟等300多名產官學人士參加。（陳世宗攝）

靜宜大學觀光事業系教授吳政和，針對中台灣觀光發展的機會與挑戰提出精闢的見解。（陳世宗攝）

中華民國商業總會理事長賴正鎰，與談後疫情時代的觀光新前景。（陳世宗攝）

中台灣觀光產業聯盟14日於靜宜大學召開「中台灣觀光發展論壇」，產官學合作探討「後疫情時代的觀光新前景」、「中台灣觀光發展的機會與挑戰」等。靜宜大學校長唐傳義說，觀光產業是台灣未來經濟發展的主軸之一，透過平台發展地方特色產業；靜宜觀光系同時重視培育學生具有國際力、敘事力及資訊力，營造優質多元的國際學習環境，培育專業及倫理並重的人才。

「中台灣觀光發展論壇」與會包括財團法人商業發展研究院董事長許添財、、中華民國商業總會理事長賴正鎰、易遊網總經理蕭冠群、中華民國旅館公會全國聯合會理事長張榮南、雲嘉南觀光圈召集人蔡茂昌、靈知科技股份有限公司董事長林吉財、新竹縣政府交通旅遊處長游志祥、苗栗縣政府文化觀光局長林彥甫、嘉義縣政府文化觀光局長許有仁，靜宜大學教授吳政和、副教授黃正聰等。

中台灣觀光產業聯盟理事長黃正聰說，因新冠肺炎疫情影響，國內觀光業者大受打擊，交通部觀光局為推動觀光產業的建構，於各縣市推動成立區域觀光產業聯盟（Destination Management Organization），從中協助產業推動食、宿、遊、購、行的發展；產業聯盟不僅是共識盟，同時也是產業間彼此相互合作的橋樑，讓業者拋開過往單打獨鬥的窘境，透過公協會及地方組織的力量共同推動觀光產業以達到最佳效益。

今天論壇以整合與創新作為核心內涵，藉由觀光領域各界人士共同探討後疫情時代的觀光前景及中台灣的機會與挑戰，提供業者、政府與學界互動交流之平台；期許透過論壇落實業者實務經營、政府政策規劃與學界學術研究之參考。加深業者、政府與學界對話與溝通的廣度和深度，創造與拓展觀光產業之多元面貌，促進觀光產業之蓬勃發展。

中台灣觀光產業聯盟，今天宣布即將推動【安心旅遊2.0加碼版】，政府補助1千元，聯盟再加碼500元。預計號召200-500家旅宿業者加入，並邀請全省1000家企業聯合推廣，預計發行1千萬張住宿優惠券，預計可促成10萬房間入住，創造5億觀光產值。黃正聰強調，因當前國境封閉，觀光基金歸零，政府籌湊預算困難，本方案可望延續擴大國旅之動能。

大會同時頒發當選證書、召集人及顧問聘書給70餘位產業界意見領袖，並邀請與會單位簽署合作協議，合計有80個公協會，包括各縣市觀光協會、旅館公會、民宿協會、伴手禮協會、旅行社、導遊團體、休閒農業…、及46個策略聯盟單位，如易遊網、龍之嶺、靈知科技、AVEC教育訓練聯盟…，合計126單位。對於中台灣觀光產業品質提升及吸引團體及散客旅客都有所佈局。

(中時 )