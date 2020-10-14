經濟合作暨發展組織（OECD）於12日發布虛擬貨幣稅務報告，資誠（PwC）會計師事務所也在日前發布《全球加密資產稅務調查報告》。

OECD針對各式廣泛的加密資產性質予以進一步說明，並調查彙總逾50個會員國目前針對虛擬貨幣之各類課稅（包括所得稅、營業稅及財產稅等）規範。

舉例而言，日本及美國均規範於挖礦取得時即應課徵所得稅、而法國及丹麥則至處分或交易時才課，而澳洲及加拿大之規範則視是否為挖礦者之營業活動而決定所得類別及所得稅課稅時點。另一方面，各國間針對營業稅課稅規範則較趨一致，如不同虛擬貨幣間、及虛擬貨幣與法定貨幣間之交易多不課徵營業稅。

資誠聯合會計師事務所金融產業服務副營運長郭柏如表示，訂定加密資產稅務指引是持續建立加密資產生態圈制度化的一環，各國監理機關對加密資產領域的關注日益增加，可看出該資產類別已於國際上受到重視。

資誠聯合會計師事務所金融產業服務執業會計師陳麗媛認為，現行針對加密資產最常見的處理方法是將其視為一種財產型態而非貨幣，這與我國央行目前見解一致。

陳麗媛進一步指出，加密資產的價值常常波動巨大，且可能同時間有多個報價、或因沒有活絡交易而無報價，且記錄不易保存，對於課稅稅基將是一大挑戰，若加密資產被視為金融資產時，國際間重要的稅務遵循規範「共同申報準則（CRS）」將可能成為交易參與者下一波挑戰。

(工商 )