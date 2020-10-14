人民幣兌美元在岸價（CNY）14日下午4時30分收盤升15點，盤中一度升破6.73，高見6.7298。

人民幣兌美元在岸價收報6.737，較上日下午4時30分收報6.7385，升15點或0.02％；較晚上11時30分最後成交價6.745，走強80點。

離岸價（CNH）亦升破6.73，高見6.7253，截至下午6時14分，離岸價報6.7272，在岸價報6.7310。

官方14日開出的中間價報6.7473，較上日6.7296，跌177點或0.26％，連跌兩日。

交易員指出，人行周末舉措持續緩和市場看漲人民幣的預期，而美國疫苗試驗暫停及刺激計劃不確定性也推高避險情緒；不過午後美元指數略轉弱，日內人民幣基本延續區間上漲。

另有交易員認為，歐盟和英國貿易談判的不確定性也會加劇避險情緒，美元可能小幅反彈，關注本周歐盟峰會；短期人民幣料保持反覆走勢，等待更多訊息指引。

(工商 )