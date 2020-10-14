「中台灣觀光發展論壇」探討後疫情時代的觀光新前景、中台灣觀光發展的機會與挑戰。（陳淑娥攝）

「中台灣觀光發展論壇」吸引320名產官學人士參加。（陳淑娥攝）

中台灣觀光產業聯盟14日於靜宜大學召開「中台灣觀光發展論壇」，探討「後疫情時代的觀光新前景」、「中台灣觀光發展的機會與挑戰」，共有320名產官學人士參加，會中簽署合作協議，對於中台灣觀光產業品質提升以及吸引團體、散客均有佈局。

「中台灣觀光發展論壇」出席專家包括財團法人商業發展研究院董事長許添財、靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰、中華民國商業總會理事長賴正鎰等人。

聯盟理事長黃正聰表示，因新冠肺炎疫情影響，國內觀光業者大受打擊，交通部觀光局為推動觀光產業的建構，於各縣市推動成立區域觀光產業聯盟（Destination Management Organization），從中協助產業推動食、宿、遊、購、行的發展。產業聯盟不僅是共識盟，同時也是產業間彼此相互合作的橋樑，讓業者拋開過往單打獨鬥的窘境，透過公協會及地方組織的力量共同推動觀光產業以達到最佳效益。

大會同時頒發當選證書、召集人及顧問聘書給70餘位產業界意見領袖，並邀請與會單位簽署合作協議，合計80個公協會，包括各縣市觀光協會、旅館公會、民宿協會、伴手禮協會、旅行社、導遊團體、休閒農業，以及46個策略聯盟單位，如易遊網、龍之嶺、靈知科技、AVEC教育訓練聯盟等，合計126單位。對於中台灣觀光產業品質提升以及吸引團體及散客都有佈局。

本次論壇擬以整合與創新作為核心內涵，藉由邀請觀光領域各界人士共同探討後疫情時代觀光前景及中台灣的機會與挑戰，提供業者、政府與學界互動交流平台，期許透過論壇落實業者實務經營、政府政策規劃與學界學術研究參考，並加深業者、政府與學界對話與溝通廣度和深度，創造與拓展觀光產業多元面貌，促進觀光產業蓬勃發展。

此外，聯盟今天宣布將推動「安心旅遊2.0加碼版」，政府補助1千元，聯盟再加碼500元，預計號召200至500家旅宿業者加入，並邀請全省1000家企業聯合推廣，預計發行1千萬張住宿優惠券，將可促成10萬房間入住，創造5億觀光產值。

(中時 )