台灣面臨缺水危機，蔡英文總統今天表示，今年是台灣從1964年以來，第一次在汛期沒有颱風。政府已密切注意水情一段時間，政府各單位提早準備，今天起將正式啟動三項因應措施，她請全民「共同抗旱」「一起省水」。

台灣自來水公司表示，今年6至9月水庫集水區降雨量為歷史新低，從桃園至嘉義各水庫蓄水量約2至6成。台水公司自7月起已持續辦理區域水量調度及相關抗旱應變措施。

蔡英文今晚在臉書表示，今年雨下得少，水真的要省著用，「我請大家一起來幫忙！」今年是台灣從1964年以來，第一次在汛期沒有颱風。雖然沒有颱風的災損，但也因此雨量銳減，有些地區創下有史以來最低降雨量的紀錄。

她說，我們密切注意水情一段時間了，包括經濟部和行政院農業委員會在內，政府各單位都有提早準備，今天起也正式啟動三項因應措施：

一丶桃園、新竹、苗栗、台中地區今天起實施夜間減壓供水，時間是每天23：00至隔日05：00。自來水減壓供水不會影響日常供水，少數高地或管線末端地區，自來水公司也會安排供水站或水車協助。

二丶桃園、新竹、苗栗部分地區的農田，將停止供灌。政府也會從優給予補償，維持農民朋友生活安定。

三、經濟部將簽報成立抗旱中央應變中心，拉高應變層級，做好調度節水，也請全民共同配合省水！文末蔡英文也再度呼籲民眾「共同抗旱，一起省水」。

(中時 )