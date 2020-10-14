國家通訊傳播委員會（NCC）將針對「中天電視」換發新聞台事業執照，於10月底舉辦聽證會，台北市議員羅智強13日預告，「蘇貞昌和NCC準備要撤中天的執照」。對此，資深媒體人韋安直言，「今天中天新聞台關台，明天全民閉嘴！」並指出，若平衡被打破，將會是全民的災難。

韋安今在臉書上表示，「今天中天新聞台關台，明天全民閉嘴！」不談言論和新聞自由的大道理，媒體有立場、藍綠，是正常的事，右的極端聲音，可以平衡左的極端聲音。

韋安指出，美國有福斯新聞網，也有CNN，都可能製造「假新聞」。如果這種平衡被打破，就只有一種極端的聲音和方向，將是全面和全民的災難。

網友們也留言回應，「台灣是言論自由的國家已經是笑話」、「台灣已經玩完回不去了」、「目前有不利處分的先行通知了嗎？」

對於外界的各種傳言，行政院發言人丁怡銘表示，相關電視台執照到期是否展延，尊重權責機關NCC就法律專業面獨立行使職權進行裁決；民進黨秘書長林錫耀今在黨務工作報告時提到，「國民黨說，民進黨要關掉中天，這不是事實、子虛烏有，一切依照ＮＣＣ裁決為準」。

(中時新聞網)