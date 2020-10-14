SEMI 14日於Energy Taiwan台灣國際智慧能源週舉辦「太陽光電高峰論壇」，活動邀請行政院副院長沈榮津、經濟部能源局局長游振偉、台灣太陽能三大公協會代表、台灣電力公司總經理鍾炳利以及觀察生態顧問有限公司總經理黃于玻出席，探討國內太陽光電能源產業最新近況、挑戰及市場觀察，並針對「達成2025年太陽光電20GW設置目標－機會與挑戰」議題共商產業訴求與未來發展機會。

太陽能成熟的技術在塑造台灣能源的發展上扮演關鍵角色，並佔未來再生能源目標的近八成，其餘兩成則為離岸風電、水力及沼氣等。根據台電統計，過去太陽能發電量平均落在170萬～180萬瓩，隨著大型太陽能電廠落成與日照充足，今年發電量已突破200萬瓩。

行政院副院長沈榮津於活動中表示，總統蔡英文就任以來，積極推動能源轉型，台灣的能源有98％需靠進口，目前太陽能的發展環境已逐漸成熟，未來能源轉型的重點有賴各項再生能源發展計劃具體落實，政府將聆聽產業聲音共同正向太陽光電產業發展，穩健達成2025年太陽光電20GW的目標。

SEMI太陽光電委員會副主席暨聯合再生能源太陽能事業總經理沈維鈞致詞提到，國內推動太陽光電能源產業發展需要跨部會、跨領域、跨產業聯手努力，透過太陽能三大公協會帶動產業供應鏈的技術與策略發展，結合台電併網、落實綠電交易，並配合政府政策方針，相信能夠達到2025年太陽能20GW設置目標。

能源局局長游振偉表示，為加速推動國內太陽能展業發展，並強化各部會溝通，經濟部將與地方政合組府工作小組，並定期邀集太陽光電公協會、台電公司、召開太陽光電三方溝通平台，研商解決太陽光電設置與法規上的困難，以建立友善推動環境。

SEMI太陽光電委員會主席暨元晶董事長廖國榮則指出，台灣2025年電力需求預估新增549億度，太陽光電在台灣發電上除了擁有相對成熟的發展技術，也逐年提高發電比重。近年來隨著國際產銷供應鏈要求用電大戶逐年提高使用綠電比重、台灣太陽電力系統安裝量受疫情影響進度落後，與大型案場的建置仍存在尚未解決的問題，政府、產業與民間相關部門應建立發展共識，建立有效的溝通機制，以確保太陽光電各階段實施進度如期進行。

台灣太陽光電協會理事長暨聯合再生能源董事長洪傳獻說明，要達成經濟部設立的年度2.2GW太陽能裝置量目標，實現2020年台灣太陽電力總安裝量6.5GW的願景，有賴政府與產業團結一心。未來希望政府能保持政策發展彈性、調整能源分配資源並建立具體完整規劃，並透過土地盤點、饋線建置、環境檢核三大要素，才能突破國內太陽光電產業發展關鍵，帶動台灣整體綠能發展。

中華民國太陽光電發電系統商業同業公會理事長暨開陽能源董事長蔡宗融表示，政府現在在推行的政策包含屋頂型、地面型、水面型裝置；農電共生、漁電共生、光電球場也都是能有效利用的發展項目。產業與政府需攜手從相關法規政策方面研議，才能有效推動太陽能土地利用、開創產業新局。

(工商 )