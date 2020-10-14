中國商務部公告，決定即日起對原產於美國進口聚氯乙烯（PVC）進行反補貼調查；本次調查通常應在明（2021）年10月14日前結束調查，特殊情況下可延長至2022年4月14日。伴隨各國擴大基建救經濟及中美等災後重建需求催化，烘托PVC、PE、PP行情看俏。台塑（1301）、華夏（1305）、聯成（1313）、台聚（1304）、亞聚（1308）營運加分。

中國商務部指出，PVC是重要的有機合成材料，具有良好的物理特性和化學特性，主用於建材、包裝、電子電氣、傢俱裝飾、日用百貨等。中國商務部於2020年8月18日收到新疆中泰化學、新疆天業（集團）公司、陝西北元化工集團公司、天津大沽化工和宜賓天原集團公司（以下稱申請人）代表中國國內PVC產業正式提交的反補貼調查申請。

PE農膜需求季節性回升，管材需求持平，神華現貨上漲60元人民幣/噸， 加上海外PE裝置開工率較低，短期維持區間震盪。

此外，BOPP膜料、注塑、塑編行業需求持平，終端需求向好，PP因長假歸來，下游集中補庫；短期供需兩旺，支撐行情走堅推進。

(工商 )