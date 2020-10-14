劍麟（2228）14日董事會決議通過大陸地區子公司浙江劍麟金屬製品有限公司營運轉型計畫，結束大陸地區展示架製造及銷售業務，並將原廠區轉型為汽車零件製造及銷售業務。

劍麟指出，初期規劃浙江廠區部分產能將以汽車事業群旗下車用散熱解決方案的相關零組件產品量產為主。因應浙江廠的轉型計畫而進行的整體廠區活化、人力資源調整及財務稅務規劃等措施，將有包括存貨跌價損失、固定資產處分及減損損失、及人員處置調整費用產生，並反映於今年第三季財報，短期恐有一次性影響集團獲利之情形，但此轉型將甩開大陸展家事業處連續四年營運虧損的包袱，目標朝向集團汽車事業群營運規模持續放大，對集團未來整體營運帶來正面的挹注，創造股東權益最大化。

劍麟表示，浙江劍麟成立以來主要業務為展示架製造及銷售，近年來隨著消費者購物生活習慣從實體通路逐漸轉移至電商平台，致使終端百貨商場、零售通路等相關業者在展店、重新裝潢之腳步放緩，影響浙江劍麟廠在產能稼動率不足下，無法達到規模經濟之效益。從近兩年浙江劍麟廠占集團整體營收僅約3％，但認列投資損失卻有分別達5,259.2萬元（2018年度）與5,886.3萬元（2019年度）的情形來看，是此次營運轉型計畫獲董事會一致認同的關鍵因素。

劍麟進一步表示，為活化廠區價值提升，目前初期已規劃浙江劍麟現有廠區，將轉型為汽車零件製造基地，量產汽車事業群旗下車用散熱解決方案相關零組件新品。劍麟看好未來在世界各國汽車安全標準趨嚴、汽車電子化水平不斷提高等趨勢明確下，將帶動新車應用主/被動式安全相關零組件產品的滲透率提升，有助於集團汽車事業部持續保持良好的訂單能見度，精進浙江劍麟廠未來營運表現；另一方面，原大陸展家事業處的部分訂單，將轉由台灣及德國展家事業處承接。

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