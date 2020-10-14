中央銀行標售400億元2年期定存單，吸引閒置資金進場搶標，得標加權平均利率下滑至0.239％，較9月的0.262％減2.3個基本點（1個基本點是0.01個百分點），為連續七個月創歷史新低，且已連續14期下滑。

根據央行公布的2年期定存單標售結果，共吸引1,586億元資金進場搶標，投標倍數來近4倍的3.97倍，高於長期平均的3～3.5倍水準，得標加權平均利率連7個月創新低，且低於市場預估的0.24～0.26％區間。

銀行資金調度主管表示，全球大寬鬆下資金滿溢，預期2年內不會有利率風險，2年期定存單利率「只有更低、沒有最低」，得標加權平均利率再探底，符合市場的預期，延續向下趨勢不變。

央行從2013年8月開始標售2年期定存單，提供銀行閒置資金更多的去化工具，2014年8月由100億元增加至200億元，2015年8月再調高至300億元，2017年8月三度擴大為400億元至今。但因應季節性短期資金需求增加，例如每年的農曆年前，因此過去2017年、2019年、2020年的1月，均曾彈性停標一期。

(工商 )