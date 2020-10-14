經濟部中小企業處今（14）日在台北世貿會議中心舉辦「數位轉型創新 掌握商機最前線」論壇，特別邀請愛卡拉（iKala）鄭鎧尹共同創辦人暨營運長、台灣亞馬遜網路服務有限公司何盧穎總監、立即科技有限公司郭家甫創辦人分享企業關鍵轉型因素，為中小企業拓展商業模式創新能量與思維。

因應數位科技日益蓬勃發展，善用數位工具與資源以優化企業經營流程，不僅可降低成本、提高產能效率，並能精準掌握全球市場脈動，為企業創造競爭力。今年論壇以「數位轉型創新 掌握商機最前線」為主題，由三位講者分別主講「企業數位轉型，布局創新實力」、「洞察大數據，驅動新商模」及「雲世代下創新應用」，結合數位科技應用於個別面向案例進行解析，提供中小企業面對數位化挑戰下因應對策的參考。

經濟部中小企業處副處長胡貝蒂指出，在數位轉型時代下，中小企業若缺乏創新思維與新商業模式，勢將面臨嚴峻的產業競爭與挑戰，發展智慧化與數位化已是必經之路。同時，鼓勵現場民眾跨領域學習及培養多元專長，透過數位科技來達成學習目標，亦可多加善用「中小企業網路大學校」免費學習資源，向下扎根、向上提升競爭力。

這次論壇吸引批發零售業、餐飲業、住宿業與資通訊科技業等企業和社會各界人士逾200人出席與會，現場反應踴躍。數位轉型涉及企業的組織人力改造，對於資源相對缺乏的中小企業而言，是不小的門檻，企業主應釐清自身的數位程度與需求，針對企業核心業務活動，導入對應合宜的方案與工具，儘速加入數位行列，維持競爭力。

(工商 )