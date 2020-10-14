娛樂8點半》現年57歲的韓國女星徐貞姬，是韓國80年代頂級廣告模特兒，她在19歲當紅時遇到諧星丈夫徐世源，兩人交往僅2個月就閃電結婚，婚後育有一對兒女，沒想到看似幸福和樂的家庭，徐貞姬背後竟隱忍了32年的家暴，遭遇令人心疼，在韓國一度成為話題。

徐貞姬和徐世源結婚30多年，2014年5月流出一段她在大樓裡遭老公拖進電梯暴打的畫面，外界才知道她從婚後就一直活在家暴的恐怖生活裡，而徐貞姬同年7月即提出離婚訴訟。

徐貞姬19歲第一次見徐世源就遭到性侵，32年裡忍受前夫家暴出軌。（圖／翻攝自韓網）

在婚姻存在期間，徐世源曾兼職當牧師，讓徐貞姬一度以為他性情轉變了，還協助丈夫營運教會，沒想到家暴依舊沒有停止，後來更發現徐世源出軌，第三者甚至直接打電話或傳訊羞辱徐貞姬，而男方被抓包出軌後還是沒悔意，堅持不離婚。

徐貞姬事後還原被監視器拍到家暴那天的始末，表示當天原本要和老公對質外遇的問題，結果徐世源卻把她拖到約定場所的瑜珈室並勒住她的脖子，在自己的求情下，對方才同意回家解決，她便趁在外時大聲求救，未料徐世源還直接把她拖進電梯暴打，一切被監視器拍到，才讓她長年一直受到家暴的真相曝光。

徐貞姬擁有凍齡臉蛋、纖細體態，完全看不出快60歲。（圖／翻攝自徐貞姬IG）

徐貞姬重獲自由後，曾受訪透露其實自己19歲和徐世源初次見面就被性侵而懷孕，在當時社會環境下，她只能選擇結婚，而期間被家暴、發現對方出軌，徐世源就不斷威脅「不準和我離婚，否則殺了你。」所幸後來家暴鐵證流出，經過多次開庭，才讓徐貞姬在2015年正式斷開家暴渣男，徐世源也遭判有期徒刑6個月，緩期2年執行。

而徐貞姬斷開渣前夫後，努力讓生活回到正軌，重返螢光幕前更是令大家驚艷，不但臉蛋凍齡，還維持纖細的身材，常年維持40公斤上下的體重，讓許多少女自嘆不如，原來她擁有10幾年的芭蕾舞齡，也因為跳芭蕾，讓她找到抒發憂鬱的管道，看到徐貞姬勇敢走出昔日陰影，讓眾人十分敬佩。

(中時新聞網)