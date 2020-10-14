基隆市長林右昌說，基隆捷運系統提升，效益一定加倍成長，都是交通部長、雙北市長的功勞。（陳彩玲攝）

國慶晚會首度移師基隆，圓滿落幕，市長林右昌14日率局處長參拜慶安宮，和主委童永一起感謝媽祖保佑。（陳彩玲攝）

基隆捷運提升為中運量，但八堵-基隆段仍未果，基隆市長林右昌表示，會尊重交通部專業，此外，他說，基隆捷運系統提升，效益一定加倍成長，這都是交通部長、雙北市長的功勞，贏家也屬於三城市的市民。

國慶晚會首度移師基隆，圓滿落幕，市長林右昌14日率局處長參拜慶安宮，和主委童永一起感謝媽祖保佑，他表示，昨天參與北北基軌道會議，基隆捷運也得到30年來最大進展，並強調，「基隆是個有福氣的城市，基隆人也是有福氣市民」，市府會繼續努力，讓基隆發展加速向前。

對於基隆輕軌經費問題，林右昌表示，基隆捷運升級為中運量，不再只是為了市民通勤，主要是讓大台北首都圈軌道系統更加完善，此外，在改善台鐵運輸也起了很大的作用，而基隆捷運是主線，相關經費問題先前已核定全由中央負擔。

林右昌說，昨天和雙北整合後，進入台北市這段將採取地下化銜接，需要58億左右經費，未來會由交通部、台北市共同分擔，民生汐止線東湖段由新北市負擔，基隆在經費預算上沒有任何影響，未來運量、系統提升經費會增加，但效益一定也會加倍成長，這些功勞都要歸給交通部長林佳龍、台北市長柯文長、新北市長侯友宜，贏家歸給三城市的市民。

此外，媒體聯訪時，童永不斷稱讚林右昌是歷任市長表現最好的，以後選台北市長一定會很順利，並表明一定會支持到底，對此，林右昌說，還是要先把市政做好，把1天當3天打拚，明年還有更多政績和建設要完成。

(中時 )