雲林縣「北港國際糕餅麻油節」，邀民眾享美食、遊古蹟。（張朝欣攝）

雲林縣「北港國際糕餅麻油節」，邀民眾享美食、遊古蹟。（張朝欣攝）

雲林縣「北港國際糕餅麻油節」將於17、18日登場，14日在北港武德宮財神廟舉辦品嘗會，各種糕餅讓民眾先嘗為快，主辦單位表示今年糕餅麻油節結合古蹟導覽，民眾除了可以品嘗糕餅，還能暢覽北港特色景點，有吃有玩。

「2020北港國際糕餅麻油節」品嘗會由行政院雲嘉南區聯合服務中心執行長許根尉、雲林縣副縣長謝淑亞、北港鎮長蕭永義、縣議員蔡岳儒、蔡孟真、北港形象商圈發展協會理事長陳威任、國民黨雲林縣黨部主委許宇甄等人共同主持，眾人一起用花生油煎調紅龜粿，現場香氣四溢。

許根尉表示，今年糕餅麻油節將於17、18日在北港武德宮登場，這2天現場準備了麻油料理、北港糕餅供民眾免費試吃，還有喝汽水、夾玻璃彈珠、擲筊、報馬仔浮雕公仔彩繪等活動，以及小農文創市集與數十輛胖卡餐飲車。

主辦單位為了推動北港花生多元化食材料理，以北港花生油為主題，18日將舉辦「全國北港報馬仔創意料理大賽」，讓大家感受北港花生油與眾不同之處。

另外還有北港古蹟導覽活動，藉由導覽老師的解說，帶領民眾探尋北港的廟宇建築、文化古蹟及傳統藝術創作，深入感受北港歷史文化內涵、體驗百年北港故事。

糕餅麻油業者指出，北港鎮為早年雲林沿海地區雜糧集散地，花生、芝麻等農產品匯集在此交易，因此雜糧商行、碾米廠與榨油廠林立，其中麻油與糕餅風味獨特，是遊客公認的最佳伴手禮。

(中時 )