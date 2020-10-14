台南市總爺藝文中心即日起至12月20日推出「厚、薄、冷、暖：青綠軸帶的身體地理學」展覽。（劉秀芬攝）

台南市總爺藝文中心即日起至12月20日推出「厚、薄、冷、暖：青綠軸帶的身體地理學」展覽，策展者東海大學景觀學系講師蘇孟宗結合國外「特瘦公園」觀念，綜合近年麻豆糖業鐵路地景研究成果，以圖片方式讓民眾觀賞後，能認識糖鐵的過去、現在，並思考未來的發展。

台糖已停用的麻豆糖鐵，包含總爺站、龍泉站、安業線等地標，滿載專屬於麻豆的歷史文化與地景生態。2018年起總爺藝文中心執行「總爺糖業地景社區脈絡調查」與「麻豆糖鐵龍泉車站舊址地景裝置藝術展示」兩項計畫，陸續活化糖鐵地景。

蘇孟宗說，從總爺藝文中心對面的總爺車站舊址，往西至龍泉站，經過麻豆信號所，再往南岔開至安業原料線所在地安業國小，5公里的路程沿路都可看到糖鐵遺構，本身就是一個線性瘦長的「特瘦公園」。

本次「厚、薄、冷、暖：青綠軸帶的身體地理學」展覽，便以麻豆糖鐵為主題；蘇孟宗表示，如同多數公園或野地，其邊緣有厚有薄，這些土地好比一個運作精密良好的身體，除隨著季節變換外，地面的材質、遮蔭的位置、光線造成的變化，讓人感受到公園的厚、薄、冷、暖。

展覽也從景觀學的角度，探討隨著時代演進，麻豆糖鐵從運貨及載客的功能，變身為藝文景觀場所，對附近居民帶來的影響。糖鐵遺構不只是單純的鐵道風景，也是社區居民的共同的生存記憶與想像。

文化局長葉澤山表示，總爺藝文中心附近的糖鐵，鐵道是線性的，從前年開始文化局就整理龍泉車站這段鐵道及周邊環境，設計公共藝術的月台，變成瘦長的特色公園；今年也把龍泉車站到安業國小5公里多鐵道陸續整理，民眾看過展覽之後，也可以實地到看看這些結合歷史和文化的特色公園。

總爺藝文中心「厚、薄、冷、暖：青綠軸帶的身體地理學」展

(中時 )