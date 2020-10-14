大陸知名美食企業海底撈今年在資本市場很吃香，疫情下股價年內逆勢翻倍。上半年外賣收入超過4億元人民幣、年增率達123.6％，得到不少投資人的認可。但最新傳出消息，阿里巴巴也正在推出「盒馬火鍋」，被解讀為正面直擊海底撈。有趣的是，由於阿里巴巴CEO叫張勇，海底撈CEO也叫張勇，更被大陸網友戲稱「張勇要搶張勇的生意了!」

觀察大陸火鍋作為最受歡迎、市占率最大的餐飲品類，在疫情後出現更多願意點外賣的消費群。據叮咚大數據報告顯示，10月1日中秋當天，火鍋關鍵字的搜索量上升了40％，叮咚買菜平台的底料、丸滑等火鍋品類銷量也較上月上漲200％。

據《中國基金報》報導，其實早在去年阿里旗下的盒馬鮮生就開始賣火鍋了2019年10月17日盒馬宣佈在大陸20多個城市的盒馬門店及APP推出火鍋產品，一上線即受到消費者青睞。去年「雙十一」期間，盒馬火鍋更出現日銷破萬單。近期也正式註冊商標，趕在中秋國慶長假前，盒馬火鍋已在全大陸門市上線。

(旺報 )